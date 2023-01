A- A+

Saiba como será a expansão do 5G na Região Metropolitana do Recife em 2023 Cronograma da Anatel foi antecipado, mas operadoras de telefonia permanecem em um ritmo lento

Quem está ansioso para começar a usar a rede de internet 5G deve ficar atento aos anúncios que começam a chegar em 2023. As principais operadoras de telefonia que atendem a capital pernambucana - TIM, Claro e Vivo - devem continuar seus planos de expansão do sinal, mesmo que o ritmo não esteja tão acelerado quanto esperavam os consumidores.

Nesta segunda-feira (23), a Claro anunciou que o 5G chegou em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, em algumas regiões dos bairros de Candeias e Guararapes.



Na capital pernambucana, a operadora oferece cobertura em 20 bairros: Aflitos, Boa Viagem, Boa Vista, Casa Amarela, Coqueiral, Curado, Derby, Espinheiro, Graças, Ilha do Leite, Ilha do Retiro, Jaqueira, Madalena, Paissandu, Parnamirim, Pina, Santana, Santo Amaro, Tamarineira e Torre. É possível consultar o mapa no site oficial da empresa.

A disponibilização do sinal segue o cronograma da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que, em dezembro, anunciou mais 35 cidades brasileiras aptas a receber o sinal 5G em 2023, entre elas Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes.



Seguindo o cronograma da Anatel, a previsão é de que a agência antecipe para antes de julho a liberação da rede 5G em cidades acima de 200 mil habitantes. O grupo inclui mais de 150 municípios no Brasil.

Outras operadoras

No ano passado, a TIM liberou o sinal de quinta geração para todos os bairros do Recife, mas o avanço das outras operadoras na capital pernambucana permanece lento.

Questionada pelo blog de Tecnologia e Games, a Vivo afirmou que sua cobertura segue gradativa. Atualmente, a empresa é a que tem a menor presença nos bairros recifenses - apenas nove - e, segundo seu mapa de cobertura, consegue atingir o início da praia de Piedade, em Jaboatão.

Rede 5G da Vivo em Jaboatão dos Guararapes. Foto: Reprodução

“Atualmente, nossa rede 45 cobre 486 bairros em todas as capitais, nove deles no Recife (Boa Viagem, Boa Vista, Curado, Ilha do Leite, Paissandu, Pina, Recife, Santo Antônio e São José). [...] Temos um dos maiores backbones do país, que é um diferencial para implantação da tecnologia, pois as antenas do 5G devem estar conectadas por uma rede de transmissão de alta capacidade e qualidade. O 5G da Vivo está disponível para todos os clientes da empresa”, disse em nota.

