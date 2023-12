A- A+

Saiba como ver todas as publicações que você já curtiu no Instagram Opção é disponibilizada pelo aplicativo e pode ser filtrada de diversas formas

Poder reencontrar uma postagem que chamou a atenção nas redes sociais pode ser um desafio. No entanto, no Instagram, uma opção disponibilizada pelo aplicativo possibilita que o usuário consiga resgatar todas as curtidas que deu na rede social.

Para tal, é preciso seguir um passo a passo simples que direciona o usuário para as interações realizadas na rede social.

Saiba como conferir todas as curtidas no Instagram:

Após acessar sua conta no aplicativo, o usuário deverá clicar no próprio perfil;

Em seguida, será preciso clicar nos três tracinhos localizados na parte superior direita do aplicativo;

Entre as opções que serão disponibilizadas na tela, ele deverá clicar em “Sua atividade”;

Em seguida, nas opções de interações, o usuário deverá selecionar o item curtidas;

Ao clicar, ele terá acesso a todas as publicações que já curtiu;

Para refinar a busca, o Instagram oferece diversas opções de filtro;

A primeira é capaz de elencar as curtidas das mais recentes as mais antigas, ou vice-versa;

Outra opção é filtrar por data;

O aplicativo oferece a filtragem por semana, mês, ano ou intervalo personalizado de datas;

O terceiro modo é por tipo de conteúdo, que divide entre as curtidas em publicações e reels;

Por fim, o aplicativo também possibilita as curtidas por autor;

Nesse caso, o usuário deverá selecionar uma conta e clicar em aplicar;

Em seguida, ele será capaz de ver todas as curtidas que já deu naquele perfil;

Caso deseje remover mais de uma curtida em sequência, o usuário deverá clicar na opção selecionar e escolher as publicações que pretende retirar o like;

Em seguida, ele deverá clicar em descurtir e confirmar que deseja finalizar o processo.

