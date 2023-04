A- A+

Saiba quais são os celulares Android mais poderosos para comprar em 2023 Samsung, Xiaomi e Realme estão entre as fabricantes com modelos mais bem avaliados

Samsung, Xiaomi, Realme e Asus são as marcas com os celulares Android mais poderosos do momento. O relatório mensal do site Antutu, que elenca quais os smartphones mais poderosos do mundo, teve, nos últimos três meses, seu ranking dominado por modelos dessas fabricantes.

No ranking mundial, há, também, outros nomes que ainda não chegaram ao Brasil, como as chinesas Nubia, OnePlus, Vivo e o próprio Google - com seus modelos de celular Pixel.

Porém, pensando no público brasileiro, ávido por saber quais são os celulares mais poderosos que podem ser adquiridos por aqui, o blog de Tecnologia e Games separou alguns modelos que aparecem nos rankings divulgados pelo site desde janeiro deste ano e que podem ser encontrados no varejo brasileiro. Confira:

Linha Galaxy S23 da Samsung

Anunciado em fevereiro deste ano, os três novos flagships da Samsung aparecem em sequência no mais recente relatório do Antutu, sendo o mais poderoso deles o Galaxy S23 Ultra. O celular mais poderoso da Samsung tem, entre os destaques, uma lente de 200 megapixels e um Zoom de 100x.

Os três modelos possuem uma ficha técnica robusta, com a presença do processador da Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 - feito especialmente para atender os aparelhos, baterias que seguram bem mais de um dia de uso. O preço sugerido para os celulares é a partir de R$ 5.999, para a versão tradicional, até R$ 12.999, na versão com maior quantidade de armazenamento.

Xiaomi 12

Anunciado pela Xiaomi no primeiro semestre de 2022, o celular continua entre os destaques quando se fala de desempenho. Apesar das versões Pro e X não terem desembarcado por aqui, o Xiaomi 12 chegou entregando uma tela é de AMOLED com 6,28 polegadas, um design mais delicado do que seu antecessor, lente principal de 50 MP e a promessa de fotos noturnas ainda mais nítidas.

O smartphone vem acompanhado do carregador de 67W, que garante carga completa em apenas 39 minutos, e o preço sugerido para o mercado brasileiro foi de R$ 9.499,99, mas pode ser encontrado por até metade do valor em e-commerces brasileiros.

Realme GT2 Pro

Também no ano passado, a Realme anunciou a chegada ao mercado brasileiro do Realme GT2 Pro. O celular é um topo de linha da marca, equipado não apenas com um poderoso processador - Snapdragon 8 Gen 1, mas também uma bateria que garante autonomia de mais de 24h longe do carregador (com 5.000 mAh), câmera principal com 50 MP, tela AMOLED, 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

O aparelho chegou ao Brasil custando R$ 5.999 e é vendido nas varejistas parceiras da marca Amazon e Mercado Livre.

Galaxy S22 Ultra 5G

Se você acreditou que a Samsung só estaria nessa lista uma vez, engana-se. O Galaxy S22 Ultra segue como um dos telefones Android mais poderosos do mercado. O celular tem, entre os destaques, uma câmera principal de 108 MP, tela de AMOLED Dinâmico, bateria potente e muito mais.

Vale ressaltar que, recentemente, a Samsung voltou atrás na decisão de vender o dispositivo sem o carregador na caixa, então quem comprar o smartphone terá o item enviado junto. O Galaxy S23 Ultra chegou ao mercado custando R$ 9.499, mas já pode ser encontrado na faixa de R$ 5.399.

ROG Phone 6D

Outra fabricante que é figurinha carimbada nos rankings de celulares mais poderosos é a Asus. Com a linha smartphones voltados para o público gamer, a empresa traz para a lista o ROG Phone 6D Ultimate.

A entrada do celular no mercado brasileiro aconteceu no ano passado, e ele tem, entre os destaques, uma nova tecnologia de refrigeração, o AeroActive Portal, para manter os níveis de FPS sempre altos, 165 Hz de taxa de atualização na tela e uma bateria monstruosa de 6.000 mAh. No varejo, o celular chegou custando R$ 11.999.

Vale ressaltar que, na semana passada, a Asus lançou o ROG Phone 7 - que promete ser ainda mais poderoso do que seus antecessores. Porém, o celular só deve desembarcar em território tupiniquim no segundo semestre desse ano.

Asus Zenfone 9

O destaque da Asus, porém, não se resume à linha gamer. Entre os celulares Android mais poderosos dos últimos três meses, o Zenfone 9, anunciado no ano passado, também figura em nossa lista.

O celular tem uma tela de apenas 5,9 polegadas - mostrando que os compactos também podem ser potentes - e traz maior estabilidade na hora de tirar as fotos, processador de última geração e uma bateria de 4.300 mAh, muito boa levando em consideração o tamanho do aparelho. O Zenfone 9 chegou ao Brasil custando R$ 3.329.

Galaxy Z Fold 4

Para fechar a nossa lista, um celular que foge dos moldes tradicionais a começar pelo formato. O Galaxy Z Fold 4, um dos dobráveis mais recentes da Samsung, aparece como uma excelente opção para quem procura algo diferente.

O blog de Tecnologia e Games teve a oportunidade de testar o aparelho e destaca as funções multi-tarefas possibilitadas pelo telefone, que também traz um bom conjunto de câmeras e uma bateria que é otimizada pelo software da sul-coreana, garantindo assim um bom desempenho ao longo do dia.

