Saiba quem é a nova CEO do Twitter, Linda Yaccarino

A sexta-feira (12) começou animada após o dono do Twitter, Elon Musk, anunciar que a rede social tem uma nova CEO: Linda Yaccarino. Ex-chefe de publicidade e parcerias da NBCUniversal, ficou conhecida entre os estadunidenses por ajudar a NBC a formar “parcerias não tradicionais” com empresas como Apple, Snapchat e YouTube.

Ela fazia parte do conglomerado de mídia desde 2011 e deixou a empresa após o anúncio de Musk.

Em um tweet publicado mais cedo, Musk deixou claro que a executiva "se concentrará principalmente nas operações de negócios, enquanto eu me concentro no design de produtos e novas tecnologias”.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky