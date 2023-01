Samsung anuncia a chegada ao Brasil dos celulares Galaxy A23 5G e A04e

A- A+

A Samsung anunciou, nesta terça-feira (10), a chegada dos celulares Galaxy A23 5G e o Galaxy A04e ao mercado brasileiro. Os aparelhos fazem parte das linhas de celular intermediária e básica da empresa, mas, ainda assim, trazem uma ficha técnica atrativa para as categorias. Um exemplo é a compatibilidade da nova rede de internet móvel 5G, no Galaxy A23.

Galaxy A23 5G

Celular da Samsung Galaxy A23 5G. Foto: Samsung



O celular vem com tela de 6,6 polegadas, Full HD+ e taxa de atualização com velocidade de até 120Hz. Há quatro câmeras na traseira do aparelho, sendo uma principal de 50 MP com estabilização ótica de imagem (OIS), um sensor Ultra-Wide (5MP), um sensor de profundidade e um sensor para fotos macro (ambos com 2 MP), garantindo boas opções de foto com uma qualidade de imagem atrativa. Na parte frontal, o Galaxy A23 5G ganha uma câmera de 8 MP.

Passando para as configurações internas do celular, a ficha técnica do A23 5G vem com processador octa-core (até 2.2GHz) da Qualcomm, Snapdragon 695 5G - usado em modelos intermediários. Para o armazenamento, os consumidores vão contar com 4GB de RAM, expansível em mais 4 GB com o recurso RAM Plus e 128 GB de memória interna, expansível até 1TB, via cartão microSD.

Por fim, a bateria também impressiona, com 5,000 mAh - durando até 2 dias longe do carregador a depender do uso, sendo compatível com carregamento rápido de 25W.

Galaxy A04e

Celular da Samsung Galaxy A04e. Foto: Samsung/Divulgação



Com configurações ainda mais básicas que seu primo, o Galaxy A04e vem com uma tela de 6,5 polegadas HD plus, com taxa de atualização de até 60Hz - o que talvez deixe a navegabilidade entre os aplicativos um pouco mais lenta. O celular está equipado com uma câmera traseira dupla, com a principal de 13 MP e uma lente de profundidade de 2MP; a câmera de selfie vem com apenas 5MP.

A ficha técnica do celular acompanha o processador MediaTek P35, com oito núcleos e velocidade de até 2.3 GHz. A capacidade de armazenamento é pequena para os moldes atuais, mas conta com a vantagem de poder ser expandida. O Galaxy A04e vem com 3GB de RAM (expansível em mais 3GB via RAM Plus) e 64GB de memória, também expansível para 1TB via cartão MicroSD. Apesar de a bateria do smartphone ter o mesmo tamanho do Galaxy A23 5G, ele não é compatível com carregamento rápido.

Preço e disponibilidade

O Samsung Galaxy A04e estará disponível nas lojas físicas do varejo a partir desta semana, nas cores preta, azul e cobre, pelo preço sugerido de R$ 1.399. Já o Galaxy A23 5G estará disponível a partir de 16 de janeiro, nas cores preta, branca e azul, pelo preço sugerido de R$ 2.299. Os dois produtos iniciarão as vendas online também a partir do dia 16 de janeiro.

Segundo a Samsung, a bateria de ambos os dispositivos usa a Inteligência Artificial (IA) do processador para entender e se adaptar ao hábito de uso das pessoas e durar ainda mais tempo. O adaptador de tomada também acompanha o Galaxy A04e e o Galaxy A23 5G na caixa.

