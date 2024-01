A- A+

Samsung anuncia chegada do Galaxy A05 ao mercado brasileiro; smartphone está disponível por R$ 799 Celular é equipado com bateria de 5.000 mAh e memória RAM de 4 GB

Lançado pela Samsung no final do ano passado, Galaxy A05 já está disponível para compra no mercado brasileiro. O smartphone intermediário chega ao Brasil com uma tela HD+ de 6.7 polegadas, 128 GB de armazenamento interno e com preço sugerido de R$ 799.

O novo integrante da linha Galaxy A, disponível nas cores preto, prata e verde, é equipado com memória RAM de 4 GB e bateria de 5.000 mAh, que promete diminuir a necessidade de recargas ao longo do dia. Para auxiliar, o aparelho também possui suporte para recarga rápida de até 25 W2.

O celular possui câmera 50 MP com modo de alta resolução e frontal de 8 MP. Para garantir maior durabilidade do smartphone, o Galaxy A05 recebeu a garantia de duas atualizações de sistema operacional e quatro anos de atualizações de segurança.

Smartphone é equipado com tela HD+ de 6.7 polegadas | Foto: Samsung/Divulgação

"A Samsung acredita na importância da democratização da tecnologia para todos, unindo funcionalidade e preço competitivo, e o novo Galaxy A05 cumpre este papel. Teremos, ainda este ano, mais novidades neste segmento”, afirmou o vice-presidente de Mobile Experience da Samsung Brasil, Gustavo Assunção.





