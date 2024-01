A- A+

Samsung anuncia data de lançamento do Galaxy S24 Unpacked da marca será realizado durante evento na Califórnia

Aguardado pelos amantes da linha Galaxy, o S24 teve sua data de lançamento anunciada pela Samsung. O smartphone terá seus detalhes confirmados pela fabricante coreana em um evento que acontecerá no próximo dia 17, às 15h, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Durante o unpacked, a Samsung deverá apresentar a ficha técnica completa e os preços do Galaxy S24, S24 Ultra e S24+, lançamentos mais aguardados da empresa para este ano.

De acordo com o anúncio, os smartphones serão equipados com a Galaxy IA, inteligência artificial da coreana. O momento marca a chegada da IA nos celulares da empresa. No entanto, ainda não se sabe se a ferramenta também será disponibilizada para linhas mais antigas.

Outros detalhes sobre o novo Galaxy já foram revelados ao público após a divulgação antecipada de uma propaganda oficial da marca. Entre as informações, um dos pontos que chama maior atenção é a presença de quatro câmeras na versão ultra do S24.

O smartphone contará com uma teleobjetiva de 50 MP. Em conjunto com as outras câmeras, o celular terá a capacidade de zoom de 100x, além de conseguir registrar vídeos em 8K.

O display da versão ultra também será o maior da linha, com 6,8 polegadas. Já o S24+ e o S24 terão 6,7 e 6,2 polegadas, respectivamente. Ambos os celulares contarão ainda com a certificação IP68, que garante resistência à poeira e à água.

Os smartphones serão equipados com o processador Snapdragon 8 Gen 3. No caso do Galaxy S24+ e o S24 Ultra, a memória RAM terá a capacidade de 12 GB, enquanto o S24 terá 8GB.

O evento de apresentação dos celulares será transmitido ao vivo nos canais oficiais da Samsung Brasil.

Confira o anúncio oficial da Samsung:

