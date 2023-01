A- A+

Samsung anuncia data do Galaxy Unpacked para 1º de fevereiro Evento deverá mostrar novos celulares da linha Galaxy S

A Samsung anunciou a data do próximo Galaxy Unpacked. O evento, que deverá apresentar os novos celulares da linha Galaxy S, será realizado no dia 1º de fevereiro, em São Francisco (EUA), a partir das 14h45 (horário de Brasília). Essa será a primeira vez em três anos que a fabricante terá a versão presencial dos anúncios, que aconteciam de forma remota desde o início da pandemia de Covid-19 no mundo.

Na ocasião, devem ser apresentados três aparelhos: Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra. Na ficha técnica, a linha também deve contar com o potente processador Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm, ajudando ainda mais na potência dos smartphones.

Rumores indicam que o novo carro-chefe da Samsung, a versão Ultra, poderá contar com uma câmera de 200 MP - o que o faria rivalizar diretamente com marcas chinesas como Xiaomi e Oppo. Os detalhes oficiais dos aparelhos ainda não foram divulgados, nem quando eles devem chegar ao Brasil.

O evento será transmitido ao vivo no site oficial da Samsung, assim como nas redes sociais da marca.

