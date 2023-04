Samsung anuncia Galaxy Tab S6 Lite em novas cores e aproveita para repaginar a linha

A- A+

A Samsung anunciou nesta terça-feira (4), novas cores e um novo sistema operacional para seu tablet mais acessível, Galaxy Tab S6 Lite. Segundo a empresa, o tablet ganhou versões nas cores grafite, rosa e azul, além de atualizações para Android 13 e One UI 5, ganhando recursos exclusivos do ecossistema da sul-coreana. Ele vem acompanhado de uma S Pen repaginada, tornando o item mais responsivo, além da capa protetora no estilo “Book Cover”, para proteger o dispositivo e expandir de uso em diversas posições.

Com tela TFT LCD de 10,4 polegadas, o Galaxy Tab S6 Lite vem com uma câmera frontal de 5 megapixels e traseira de 8MP. Na parte de áudio, o dispositivo conta com alto-falantes duplos e sistema Dolby Atmos com som AKG. Ele conta com 64 GB memória e 4GB de RAM, com espaço para expansão de armazenamento.

Galaxy Tab 6 Lite. Foto: Samsung/Divulgação

S Pen aprimorada

Entre os destaques da repaginada no produto, a Samsung fez questão de destacar um novo design para a S Pen. A canetinha stylus da marca ganha mais precisão na versão atual e detecta 4.096 níveis sensoriais de pressão, reconhecendo - segundo a fabricante - até leves movimentos sobre a tela.

Nos modelos anunciados nesta terça pela gigante, será possível guardar o item no Galaxy Tab S6 Lite, seja por magnetismo, na lateral do dispositivo - ou na capa protetora Book Cover, que passa a vir com o produto e conta com espaço exclusivo para a ferramenta.

Melhorias para o ecossistema

Outra novidade do Galaxy Tab 6 Lite é a presença do Android 13 com One UI 5. Assim, o dispositivo ganha a possibilidade de redimensionar e reorganizar as janelas abertas que o usuário está utilizando, fazer chamadas de vídeo de maior qualidade, compartilhar tela mais facilmente e se conectar com um segundo dispositivo, bem como a possibilidade de participar de uma chamada em grupo no tablet enquanto realiza outra videochamada no smartphone. Aplicativos do tablet como Samsung Notes, AR Doodle e Screen Off Memo, também ganharam melhorias.

Vale ressaltar que o Galaxy Tab S6 Lite consegue se conectar a rede 5G e pode ser usado como um desktop por meio do Samsung DeX - o que permite ao usuário usar um mouse junto com o aparelho, por exemplo.

Preço e disponibilidade

O Galaxy Tab S6 Lite com 64 GB de armazenamento está disponível a partir de R$ 2.899. Os consumidores que adquirirem o produto entre os dias 4 e 5 de abril contarão com uma promoção especial, chamada Livelo 10x1. Durante o período da campanha, a cada R$ 1 gasto no Samsung Galaxy Tab S6 Lite, o consumidor ganha 10 pontos na sua conta Livelo para usar como quiser.

