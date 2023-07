Samsung anuncia linha Tab S9 com modelo tradicional mais potente

A- A+

O Galaxy Unpacked 2023, que aconteceu nesta quarta-feira (26), diretamente da Coreia do Sul, também contou com a apresentação de outros produtos do ecossistema da Samsung. Além dos celulares dobráveis Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5, a sul-coreana também apresentou seu novo tablet Tab S9 e o relógio inteligente Galaxy Watch 6, que ganhou uma versão clássica, com a mesma aparência de um relógio analógico.

A linha Galaxy Tab S9

Durante o evento, a Samsung apresentou três modelos de novos tablets, o Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra. O trio vem equipado com tela AMOLED Dinâmica 2X, processador da Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, feito para o sistema operacional do Galaxy. Segundo a marca, essa é a primeira linha Galaxy Tab S a obter uma classificação IP68, uma das mais altas proteções contra água e poeira, que se estende também a S Pen que acompanha o aparelho.

O tamanho da tela dos três modelos varia de 11 polegadas, para a versão tradicional do tablet, 12,4", o modelo Plus e 14,6", o Galaxy Tab S9 Ultra. Todos contam com taxa de atualização de 120 Hz, o que garante ao usuário uma boa experiência na hora de jogar no aparelho.

Tablets da Samsung entregam configurações mais robustas. Foto: Samsung/Reprodução

Como indicado nos rumores, a versão tradicional do tablet da Samsung vem com apenas uma câmera traseira, com 13 MP e uma interna com 12 MP. Já os outros dois modelos contam com duas câmeras traseiras e, a versão Ultra, ainda com duas lentes para selfie também. Na parte interna, o Tab S9 tradicional será disponibilizado em dois modelos com 8 GB de RAM e armazenamento de 256 GB ou 512 GB. As versões Plus e Ultra trazem 12 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento, via microSD.

Preço e disponibilidade

No Brasil, a linha Galaxy Tab S9 está disponível a partir de desta quarta (26), em pré-venda, com entrega a partir de 11 de agosto. A linha está disponível nas cores Grafite e Marfim, e em três tamanhos: 14,6 polegadas no Tab S9 Ultra, 12,4 polegadas no Tab S9+, e 11 polegadas no Tab S9, pelos valores sugeridos a partir de R$ 11.499, R$ 9.499 e R$ 7.499, respectivamente.

