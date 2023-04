Samsung apresenta Galaxy M54 5G e M14 5G no Brasil; linha é vendida exclusivamente on-line

A- A+

A Samsung anunciou, esta semana, a chegada ao mercado brasileiro dos novos celulares da linha Galaxy, M54 e M15, ambos com conexão 5G. A linha de intermediários é vendida exclusivamente no varejo virtual e deve atrair consumidores que buscam modelos com bateria poderosa.

Em entrevista ao blog de Tecnologia e Games, Renato Citrini, gerente sênior de Produtos da Samsung, afirmou que aparelhos dessa categoria devem atrair usuários mais atentos às especificações dos aparelhos.

Galaxy M14

Com uma tela de 6,6 polegadas, o Galaxy M14 traz um display Full HD+, com taxa de atualização de 90 Hz, garantindo uma boa fluidez na alternância entre aplicativos. O celular conta com jogo triplo de câmeras traseiras, com a principal de 50 megapixels e uma lente macro e outra de profundidade com 2MP. Para quem gosta de tirar selfies, o aparelho ainda conta com uma câmera frontal de 13 MP.

O smartphone vem equipado com processador Exynos1330, de fabricação própria da Samsung. Ele conta com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, expansível até 1TB. A bateria aqui é o que mais chama atenção, com 6.000 mAh, o que significa que ele pode passar facilmente dois dias longe do carregador, a depender do uso.

Diferente do que vinha sendo apresentado em modelos mais recentes de celular, o Galaxy M14 traz um sensor de impressão digital na lateral do aparelho. O smartphone vem com Android 13 e One UI 5.1, que incluem recursos como o aprimorador de imagem via Inteligência Artificial e o Apagador de Objetos, presente em smartphones topo de linha como o Galaxy S23 Ultra. São garantidos dois anos de atualizações de sistema operacional (Android) e quatro anos de atualizações de segurança.

Galaxy M54

O outro smartphone da Samsung que chega ao mercado brasileiro, Galaxy M54, tem configurações um pouco mais robustas. A tela é ligeiramente maior, com 6,7 polegadas, sAMOLED, FHD+ e com taxa de atualização de 120Hz - o que deve agradar consumidores que gostam de jogar no celular, uma vez que deixa os toques em tela mais fluidos.

No jogo de câmeras, o celular conta, também, com três lentes traseiras, sendo a principal de 108MP, uma grande angular de 8MP e uma lente macro de 2MP. Na frontal, o usuário poderá garantir belas selfies com a lente de 32 MP. O aparelho também vem equipado com o processador próprio da Samsung, Exynos1380, e oferece duas versões ao consumidor brasileiro, com 8GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento, ambos expansíveis até 1TB via cartão microSD.

Bateria, sistema operacional e o sensor de leitura digital na lateral são os mesmos do Galaxy M14. Porém, o período em que serão disponibilizadas as atualizações de sistema e segurança é ligeiramente maior, com quatro anos de atualização de sistema operacional (Android) e cinco anos de atualizações de segurança.

De perto, ninguém é igual

Celulares da linha M correm em paralelo com outra categoria da Samsung, a linha A. No entanto, enquanto uma é vendida no varejo tradicional, a outra (mais recente) tenta abocanhar o público que prefere fazer suas compras pela internet.

Apesar da semelhança entre os modelos e numerações, Citrini afirma que elas conseguem conquistar sem muito esforço diferentes tipos de consumidores.

“O público alvo da família A é um cara com um perfil mais conservador, ele gosta de ir à loja [...], quer pegar o produto com a mão, sentir o tamanho, ver como é, o brilho da tela, etc. Na linha M, o público já está mais acostumado com comércio on-line, que decide e compra há mais tempo que esse cara mais conservador. Ele é mais criterioso no comparativo dos aparelhos”, afirma o gerente. “No on-line, com um clique, eu estou em outra loja, em outro fabricante, comparando outro produto [...] Então, esse é um cara que usa o smartphone com um pouco mais de profundidade do que um usuário da linha A”, explica.

Preço e disponibilidade

Como a linha propõe tanto, o Galaxy M54, quanto o M15 são vendidos exclusivamente no varejo on-line. O M54 está disponível nas cores azul e prata em versões de 128 GB e 256 GB de memória interna e preço sugerido a partir de R$ 2.999.

O Galaxy M14 está disponível nas cores azul, azul-marinho e prata, pelo preço sugerido de R$ 1.899. Ambos os aparelhos trazem o carregador de tomada na caixa.

