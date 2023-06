Samsung atualiza linha de TVs e traz modelo OLED 4K pela primeira vez ao mercado brasileiro

A- A+

A Samsung apresentou, nesta terça-feira (6), sua nova linha de TVs, durante evento para jornalistas WOW, em São Paulo. Pela primeira vez, a marca traz para o catálogo brasileiro um modelo OLED 4K, em dois tamanhos.

Alguns dos modelos foram apresentados globalmente durante a Consumer Eletronics Show (CES) 2023, em Las Vegas, e fazem parte das linhas de Neo QLED de 8K e 4K.

Samsung OLED 4K

TV OLED da Samsung foi destaque na apresentação da marca. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

A estreante em território brasileiro, a OLED S90C, chega nos tamanhos 55 e 65 polegadas. A mais recente linha de OLED da Samsung é equipada com os processadores Neural Quantum - também presentes nas Neo QLED apresentadas durante o evento.

A linha expandida vem com uma taxa de atualização de 144 Hz e é compatível com os recursos inteligentes da Samsung, incluindo o Gaming Hub. E, pela primeira vez, em uma na categoria, as TVs OLEDs da Samsung vêm com a certificação FreeSync Premium Pro da AMD para a melhor experiência em jogos OLED.

Neo QLED 8K e 4K

Aparelhos foram apresentados nesta terça-feira (6), em São Paulo. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

As TVs de Neo QLED 8K chegam em dois modelos: QN900C (85 polegadas) e QN800C (65, 75 e 85 polegadas), que são equipadas processador Neural Quantum da Samsung, capaz de suportar um processamento de 14 bits e aprimorado via IA, permitindo recursos como Shape Adaptive Light e Real Depth Enhancer Pro - que destaca a imagem central em comparação ao fundo, para reproduzir cenas tridimensionais e realistas.

Nos modelos 4K, o foco é o público gamer. Ela traz o mesmo processador da versão 8K nos modelos QN90C (43 e 50 polegadas) e QN85C (55 e 65 polegadas).

Todas as TVS lançadas no Brasil, nesta terça (6), trazem o controle SolarCell, que pode ser carregado usando energia solar ou via USB-C, ao invés de pilhas. Os televisores conseguem realizar a integração com diversos dispositivos do ecossistema da Samsung por meio da plataforma inteligente SmartThings.

Outras TVs

A empresa também apresentou versões atualizadas para as linhas mais populares com tela QLED e Crystal UHD 4K.

Preço e disponibilidade

A TV OLED da Samsung já está disponível no site, na versão de 55 polegadas, por R$ 6.649. A Neo QLED 8K pode ser encontrada a partir de R$ 12.634 (QN800C de 65”) até R$ 80.749 (QN900C de 85”). As versões 4K QN90C (43” e 50”) e QN85C (55” e 65”), chegam a partir de R$ 5.799 até R$ 12.699.

*A jornalista viajou a convite da empresa

