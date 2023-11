A- A+

Samsung lança aplicativo do Cadeado Galaxy; serviço oferece proteção para os smartphones da marca Com a novidade, bloqueio e proteção dos dados também poderão ser feitos por meio de smarthwatches

Criado para proteger os dados de usuários de smartphones Samsung, o serviço do Cadeado Galaxy foi disponibilizado por meio de aplicativo nesta quarta-feira (22).

Agora, além da central telefônica e do site, também será possível realizar o bloqueio remoto dos aparelhos por meio de smartphones ou smartwatches que tenham o aplicativo instalado.

Bloqueio poderá ser feito por meio do aplicativo | Foto: Reprodução/Samsung

Com o Cadeado Galaxy, os aparelhos cadastrados em determinado CPF e atrelados ao IMEI podem ser bloqueados por meio de uma senha criada pelo usuário no momento do uso. Além disso, o serviço também realiza a proteção dos dados pessoais e sensíveis.

“Com a chegada do aplicativo dedicado do Cadeado Galaxy, as pessoas ganham novas opções para realizar o bloqueio remoto do Galaxy perdido, seja pelo smartphone. smartwatch, ligação ou site, tudo com a agilidade e conveniência que os serviços Samsung proporcionam”, explicou Eduardo Santos, diretor de mercado corporativo da divisão de Mobile Experience da Samsung Brasil.

O serviço já está disponível para smartphones Galaxy com Sistema Operacional One UI 2 (Android 10) ou modelos mais recentes fabricados no Brasil.

