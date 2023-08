Samsung lança Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic no Brasil

A- A+

SÃO PAULO - A Samsung anunciou, nesta sexta-feira (25), a chegada ao mercado brasileiro do Galaxy Watch 6. O relógio inteligente aparece em dois modelos, tradicional e clássico - esse último, com mostradores que simulam um relógio analógico. Um dos destaques dos produtos é o aumento da bateria, que agora segura 21,5% a mais de tempo do que os modelos anteriores, além de novidades nos monitoramentos de saúde.

Para celebrar, a sul-coreana convidou jornalistas e influenciadores para testar os produtos em São Paulo e o blog de Tecnologia e Games esteve por lá. Durante o evento, Bruno Freitas, gerente sênior da Unidade de Negócios de Wearables da Samsung Brasil, relembrou os primeiros produtos do gênero, como o relógio telefone, lançado em 1999, e o primeiro smartwatch da Samsung, em 2013.

Ele também destacou as melhorias no monitoramento de saúde do relógio. O diagnóstico de qualidade de sono passa a ter mais detalhes sobre os motivos de uma noite mal dormida, indicando, inclusive, melhorias no ambiente para deixar o ambiente mais favorável a uma boa noite de sono.

Segundo Freitas, o monitoramento cardíaco também ganhou melhorias, e a marca aguarda a aprovação da Anvisa para liberar o ESG, que mede a frequência cardíaca. Tudo em conexão com os celulares da marca.

"Hoje a gente pode se tornar mais próximos dos profissionais de saúde e das pessoas", disse Freitas.



Galaxy Watch 6 - Foto: Katarina Bandeira/Portal Folha de Pernambuco

Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic

Para o Galaxy Watch 6 tradicional, a Samsung trouxe uma moldura 30% mais fina para compor o visual, em modelos de 44mm, nas cores Grafite e Prata, e 40mm, em Grafite e Creme.

No Watch 6 Classic, há uma moldura giratória 15% mais fina, que completa o visual de relógio analógico. Disponível nas cores Preto e Prata, em versões de 43 mm e 47 mm. Ambos contam com a nova pulseira de clique único para facilitar na hora de personalizar os aparelhos.

Preço e disponibilidade

Os novos Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic já estão disponíveis para compra. O preço sugerido é de R$ 2.499 o modelo tradicional e R$ 3.799, o relógio clássico.



* - A jornalista viajou a convite da Samsung

