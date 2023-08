Samsung lança novo monitor gamer Odyssey OLED G9; veja preço

A- A+

Essa semana a Samsung lançou seu novo monitor focado no público gamer, o Odyssey OLED G9. Com tela curva, de 49 polegadas, o produto aterriza no mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 11.999. Entre os destaques da novidade estão a tela com tecnologia OLED (como o nome sugere) que garante cores mais vivas e um "preto mais preto" e a taxa de atualização que pode chegar a até 244 Hz - algo que pode fazer bastante diferença na hora da jogatina.

A Samsung segue mantendo o formato curvo de 1800R, que imita a curvatura do olho humano em uma super ultrawide equivalente a dois monitores 27” lado a lado, formando, assim, uma visão panorâmica do ambiente na proporção 32:9. Ele é equipado com tecnologia HDR e True Black 400, sem a fuga de luz dos pixels.

O design é parecido com os modelos anteriores, com acabamento metálico e uma tela superfina, mas há melhorias em suas especificações. O monitor conta com AMD FreeSync Premium Pro, para estabilizar ações rápidas em jogos sem quebras de imagem. As caixas de som são embutidas no equipamento, dando um visual mais limpo ao setup.

Além disso, o monitor conta com entradas HDMI 2.1, Micro HDMI, Display Port 1.4 e USB Hub para facilitar a conexão com fontes de vídeos externas. A Samsung também apresentou a função Auto Source Switch+ que detecta os dispositivos conectados ligados e muda automaticamente para o novo sinal de origem. O círculo da parte traseira do protudo traz o Core Lighting+, que coloca cores RGB no monitor para deixar o ambiente mais estilizado.

Monitor vem com círuclo RGB na traseira. Foto: Samsung/Divulgação

De acordo com a fabricante sul-coreana, o modelo é equipado com ferramentas que facilitam atividades mulit-tarefas, como o Picture-in-Picture ,que permite conectar um segundo equipamento para abrir uma segunda janela customizável, entre outros recursos. O novo Odyssey OLED G9 foi anunciado por R$ 11.999 e quem comprar o monitor até o dia 10 de setembro levará também o Galaxy Tab S6 Lite de brinde.

