Samsung lança novos celulares dobráveis Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5; veja preços no Brasil Anuncio foi feito diretamente da Coreia do Sul, em transmissão global nos canais da marca

SÃO PAULO - A Samsung anunciou globalmente seus novos celulares dobráveis, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Em um evento transmitido diretamente da Coreia do Sul, a fabricante apostou em melhorias de design para a quinta geração de seus aparelhos, incluindo uma tela externa maior para o dispositivo flip, conforme indicavam os rumores, e uma dobradiça que permite que os aparelhos sejam fechados de um jeito mais reto, sem o espaço anterior.

Outros aparelhos do ecossistema da sul-coreana também foram apresentados, como o tablet, Tab S9 e o relógio inteligente, Galaxy Watch 6.

Galaxy Z Flip 5 maior e mais dobrável

Galaxy Z Flip 5 ganhou uma tela maior do que seu antecessor. Foto: Samsung/Reprodução

Favorito entre os consumidores da Samsung, o Galaxy Z Flip 5 agora traz uma nova tela Flex, com 3,4 polegadas, ocupando quase toda a parte frontal na parte externa do aparelho. A fabricante transformou essa parte em um pequeno smartphone, uma vez que agora é possível combinar opções de personalização, incluindo relógios informativos, mostradores de um Galaxy Watch 6, notificações rápidas, integração com a carteira e mais.

Além disso, é possível navegar pelo histórico de chamadas para retornar chamadas perdidas e responder a mensagens quando em movimento usando a Resposta Rápida com um teclado QWERTY completo e visibilidade do histórico de bate-papo. Segundo a Samsung, o Galaxy Z Flip 5 ganhou melhorias na câmera, com soluções de Inteligência Artificial (IA) para entregar um pós-processamento melhor.

Ao todo, o consumidor poderá encontrar dois modelos do aparelho, um com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento e outro com 8 GB de RAM e 512 GB. Apesar disso, a fabricante não informou mais detalhes da ficha técnica do aparelho, o que inclui as novas câmeras, divididas em duas lentes principais e uma de selfie.

Galaxy Z Fold 5 mais discreto e mais potente

Galaxy Z Fold 5 ganhou uma nova dobradiça. Foto: Samsung/Reprodução

O Galaxy Z Fold 5, dobrável mais robusto da marca, foi o que menos teve alterações na aparência. A Samsung manteve a tela interna do aparelho com 7,6 polegadas, mas ainda assim, o celular ganhou uma dobradiça mais refinada, diminuindo o vinco que aparecia na tela do seu antecessor quando o celular era desdobrado, conforme indicavam os rumores. Ele continua compatível com a S Pen Fold Edition, o que deve empolgar os fãs da canetinha.

Nas configurações o celular recebeu o Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm - feito com aprimoramentos especiais para os celulares da Samsung. Ele estará disponível em modelos com 512 GB de armazenamento ou 1TB. O espaço entre as telas foi eliminado para dar um acabamento melhor ao aparelho quando fechado. Ele também ficou 10 gramas mais leve e a Samsung promete uma bateria mais duradoura do que o modelo anterior, Galaxy Z Fold 4.

Preço e disponibilidade

O Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 já estão disponíveis na loja oficial da Samsung, em pré-venda, em preços a partir de R$ 7.999, e entrega a partir de 11 de agosto. O Z Flip 5 chega nas cores Verde Claro, Grafite, Creme e Rosa, além de uma variedade de acessórios, incluindo a capas transparente, em Couro ecológico com aba, entre outras. Já o Z Fold 5 está disponível nas cores Azul Claro, Preto e Creme.

Confira abaixo a tabela de preços:

