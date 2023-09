Samsung lança serviço "Repara Contigo" para ajudar consumidor a consertar o próprio celular

A- A+

Donos de celulares da Samsung agora poderão receber kits para consertar seus próprios aparelhos. A empresa sul-coreana lançou no mercado brasileiro seu programa global de autorreparo chamado Repara Contigo. A iniciativa visa dar aos consumidores uma opção adicional de reparo, fazendo com que eles permaneçam com seus dispositivos Galaxy durante o conserto.

Nos kits, o consumidor vai encontrar os seguintes itens: tela de smartphone ou porta de carregamento, ou tampa traseira. Ele também vem com todas as ferramentas necessárias para a realização do serviço, além de manual de instruções para auxiliar durante o conserto. Por enquanto, o programa oferece suporte para reparos de nove modelos, incluindo as três versões das linhas de smartphones Galaxy S20, S21 e S22.

O valor de cada kit varia de acordo com a complexidade do reparo a ser efetuado, podendo ir de R$ 30,55 até R$ 1.377. A empresa, no entanto, alerta que para caso em que o problema seja a bateria inchada, o cliente não deve tentar fazer o autorreparo. Ele deve visitar um Centro de Serviço Autorizado da Samsung para obter serviço profissional.

A iniciativa é similar a anunciada em 2022 pela Apple, que começou a vender peças para que clientes consertassem seus próprios iPhones. O serviço, até o momento, está disponível apenas nos Estados Unidos.

Outras formas de reparo com a Samsung

A Samsung também disponibiliza no Brasil o programa “Samsung Contigo”, que oferece a reparadores independentes interessados o acesso a peças originais da marca e informações qualificadas, para pessoas que trabalham com conserto de aparelhos. Os técnicos que participam do programa têm acesso a guias e manuais para realizar reparos em produtos da marca, incluindo smartphones, TVs e eletrodomésticos, permitindo que os profissionais se mantenham atualizados com as últimas tendências e tecnologias.

Clientes que comprarem os smartphones dobráveis, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e os tablets da série Galaxy Tab S9, participam também de um programa de assistência adicional para usuários de aparelhos premium, por meio de uma experiência de atendimento diferenciada e prioritária. O serviço inclui substituição de películas protetoras, atendimento prioritário nos centros de atendimento da marca, acesso a conteúdos exclusivos, compartilhados na comunidade Samsung Members e mais.

