Samsung lança TV com tecnologia microLED por quase R$ 1 milhão

A Samsung iniciou uma nova era no seu catálogo de TVs no Brasil. Na semana passada, a empresa sul-coreana anunciou a chegada ao mercado brasileiro de sua primeira TV com tecnologia microLED. Com 110 polegadas e 2,5 centímetros de espessura, a tecnologia usada no aparelho traz cristais de safira em sua composição com 24,9 milhões de pontos de luz - o que promete uma fidelidade de cores muito maior do que nos dispositivos OLED, por exemplo. Quem quiser adquirir a novidade, no entanto, precisa estar com a carteira cheia, porque o novo dispositivo da marca custa R$ 999 mil.

Segundo a empresa, a TV é equipada com um processador com Inteligência Artificial, Micro IA 4K, que traz 20 redes neurais independentes de IA, permitindo que até imagens com baixa definição sejam melhoradas para resolução próxima a 4K.

Outro ponto alto do aparelho é o design que deixa o usuário cara a cara com uma tela infinita, fina e com bordas quase invisíveis, de espessura menor que 2,5 centímetros. No Modo Arte - clássico das TVs premiums da Samsung, a nova TV simula uma pintura, mesmo quando desligada, com acesso a 20 obras de uso ilimitado da coleção da fabricante.

Nova TV da Samsung já está à venda no Brasil. Foto: Samsung/Divulgação

Para quem está procurando uma reprodução limpa e precisa, a TV com microLED ainda conta com tecnologia de Som em Movimento Pro e sistema de áudio Dolby Atmos com 100W. A Função multi-tela também deve ajudar quem precisa ser multitarefa ao exibir até quatro conteúdos ao mesmo tempo, deixando o usuário visualizar, simultaneamente, imagens de até quatro fontes HDMI diferentes, ou seja, dá para assistir, jogar, trabalhar e até espelhar o smartphone na mesma tela, sem complicações.

Inauguração da Casa Inteligente Samsung Brasil

A nova TV de microLED da Samsung foi lançada simultaneamente com a Casa Inteligente Samsung Brasil, o primeiro espaço conectado da marca na América Latina, localizado no escritório da empresa, em São Paulo. Lá, ela é exibida com outros modelos da marca, como as TVs Lifestyle (The Frame, The Sero e The Serif, além do projetor Smart portátil The Freestyle), as novas Neo QLED 4K e 8K, modelos de Soundbar, monitores da família Odyssey (como Neo G9 e Ark), entre outros produtos. O painel de microLED da Samsung está à venda no shop.samsung.com.br, na Fast Shop e por meio de canais especializados.

