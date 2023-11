Samsung vai oferecer tradução em tempo real de ligações em seus telefones

A- A+

A fabricante sul-coreana de telefones Samsung Electronics lançará em 2024 um serviço de tradução em tempo real durante ligações, baseado em tecnologia de Inteligência Artificial, disse um representante da empresa à AFP nesta sexta-feira (10).

A empresa é a maior fabricante mundial de smartphones, com quase 20% das vendas globais entre julho e setembro, à frente da Apple, segundo a organização de monitoramento de mercado Counterpoint.

O serviço de tradução em tempo real será incorporado ao novo modelo Galaxy, o principal telefone da Samsung, que será lançado no início de 2024, disse o representante da empresa.

Esse recurso permitirá "a tradução em tempo real de áudio e texto, enquanto os interlocutores estão on-line", disse este porta-voz, acrescentando que o número de idiomas disponíveis ainda será determinado.

A tradução será possível mesmo que um dos interlocutores não use um telefone Samsung. Falar com um estrangeiro, usando este serviço baseado em Inteligência Artificial, será "tão simples como ativar legendas" nas plataformas de visualização on-line, afirmou a Samsung em um comunicado de imprensa, ressaltando que as conversas privadas ficarão bloqueadas nos dispositivos.

A empresa sul-coreana está desenvolvendo um modelo de IA generativa chamado Samsung Gauss, com aplicativos de linguagem, código e imagem e que já é usado pelos funcionários da empresa.

A empresa pretende incorporar este sistema de IA ao resto de seu extenso portfólio de produtos em um futuro próximo, acrescentou, sem informar um cronograma e os modelos que contarão com esse serviço.

