Samsung volta atrás, e carregador de celular estará novamente na caixa dos smartphones no Brasil Fabricante anuncia a volta do adaptador de energia para os modelos Galaxy S22 5G e S21 FE 5G

A Samsung voltou atrás na sua decisão de tirar os carregadores da caixa em celulares vendidos no Brasil. A empresa sul-coreana anunciou nesta quarta-feira (29), que os smartphones das linhas Galaxy S22 e S21 FE voltarão a ser comercializados com o adaptador de energia na mesma embalagem. Os modelos mais recentes da empresa Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra, além dos celulares dobráveis mais recentes da marca já estão sendo vendidos com o acessório desde seu lançamento, em janeiro deste ano.

Segundo a fabricante, a decisão é válida para os smartphones Galaxy S22 5G fabricados no Brasil a partir do dia 27 de março de 2023 e para o modelo S21 FE que chegarem ao mercado a partir do mês de abril.

Galaxy S21 FE deverá receber carregadores a partir de abril. Foto: Samsung/Divulgação

Quem adquirir dispositivos fabricados com a embalagem anterior ou outros dispositivos que não possuem o carregador na caixa, e que ainda estão disponíveis no varejo, poderá resgatar o adaptador de energia no site Samsung Para Você. A medida vem sendo disponibilizada pela marca há algum tempo, desde que a polêmica relacionada aos carregadores começou no Brasil. Vale ressaltar que o resgate não tem custo adicional, mas precisa ser feito em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal do produto.

Entre os modelos citados pela gigante, que ainda podem ser encontrados sem o adaptador estão os celulares Galaxy S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Galaxy S22+ 5G, S22 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G.

