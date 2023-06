Seguindo o Instagram, WhatsApp também terá canais de transmissão de mensagens

A- A+

Mark Zuckerberg anunciou que os canais de transmissão chegarão também ao WhatsApp. Apresentado pela primeira vez em fevereiro deste ano, o recurso estava disponível apenas no Instagram, aparecendo no espaço em que ficam as Mensagens Diretas (DMs).

No mensageiro, a novidade ocupará uma nova aba, batizada de Atualizações, separada das suas conversas com familiares, amigos e comunidades.

Para quem não está familiarizado com a ferramenta, os canais de transmissão funcionam de forma unidirecional, ou seja, o usuário se inscreve, mas apenas os administradores podem enviar texto, fotos, vídeos, figurinhas e enquetes.

No aplicativo, será possível pesquisar por temas para selecionar canais para seguir. Segundo o WhatsApp, também será possível acessar um canal por meio de links de convite enviados em conversas e e-mails ou publicados online.

A plataforma também garante que, para manter a privacidade dos usuários, nem o número de telefone, nem a foto do perfil dos administradores serão exibidas aos seguidores.

Da mesma forma, ao seguir um canal, os participantes não terão o número de telefone revelado, assim como não vão poder ver quem são as outras pessoas que seguem aquele canal.

Os administradores também vão ter a opção de bloquear capturas de tela e encaminhamentos no canal.

Aos que já estão preocupados com o armazenamento de tantas mensagens no celular, o WhatsApp garante: guardará o histórico do canal em seus servidores por até 30 dias. Por fim, os administradores ainda vão poder decidir quem pode seguir o canal e se querem que ele seja descoberto no diretório ou não.

As mensagens divulgadas na ferramenta não são protegidas com a criptografia de ponta a ponta por padrão. A empresa, no entanto, avisa que está estudando oferecer a proteção para organizações de saúde ou sem fins lucrativos.

Por enquanto, o recurso está disponível na Colômbia e em Singapura, mas deve chegar para outros países nas próximas semanas, incluindo o Brasil.

