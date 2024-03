A- A+

Segurança digital: saiba como remover seus dados pessoais do Google Opção é disponibilizada pela plataforma de buscas em casos específicos

Ferramenta de busca mais utilizada em todo o mundo, o Google é responsável por reunir um grande número de informações. Entre elas, dados pessoais que são disponibilizados para os usuários entre os resultados de buscas. Para quem não deseja que suas informações estejam nessas opções, a plataforma disponibiliza a possibilidade de remoção dos dados.

De acordo com a empresa, as políticas de conteúdo e produtos adotadas são aplicáveis globalmente. Por isso, o Google afirma que “realiza a checagem do conteúdo para conferir se ele precisa ser removido dos resultados da pesquisa”.

A retirada pode ser solicitada em diversas situações. Um dos principais casos que levam ao pedido é a presença de dados de identificação pessoal entre os resultados da pesquisa do Google.

Nessa situação, de acordo com a empresa, a remoção acontece quando as seguintes informações estão presentes nos resultados:

Números confidenciais de documentos de identidade oficiais, como CPF ou RG;

Números de contas bancárias;

Números de cartões de crédito;

Imagens de assinaturas escritas à mão;

Imagens de documentos de identificação;

Registros altamente pessoais, restritos e oficiais, como históricos médicos;

Dados de contato pessoais, como endereços físicos, números de telefone e endereços de e-mail;

Credenciais de login confidenciais.

O pedido de remoção deve ser feito online, com o preenchimento de um formulário que é disponibilizado pela plataforma de buscas e pode ser acessado neste link.

Ao entrar, é preciso escolher em qual categoria seu pedido se enquadra. Atualmente o Google disponibiliza as seguintes opções:

Imagens pessoais explícitas ou íntimas dos resultados da pesquisa do Google;

Pornografia falsa involuntária dos resultados da pesquisa do Google;

Pornografia associada a mim ou ao meu nome de forma irrelevante dos resultados da pesquisa do Google;

Informações de identificação pessoal (PII) ou conteúdo de doxxing dos resultados da pesquisa do Google;

Conteúdo sobre mim em sites com práticas abusivas de remoção de conteúdo dos resultados da pesquisa do Google;

Imagens de menores dos resultados da pesquisa do Google (sem linguagem explícita).

De acordo com o Google, caso o conteúdo não se qualifique para remoção de acordo com as políticas da empresa, outras opções estão disponíveis. Para tal, a recomendação é de que o usuário consulte a Central de Ajuda Jurídica. A opção está disponível neste link.

