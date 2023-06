Selo de verificação pago da Meta deve chegar ao Brasil em breve

A- A+

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou, nesta quarta-feira (7), que a versão paga do selo de verificação deve chegar em breve ao Brasil. Chamada de Meta Verificado, a autenticação estará disponível para perfis individuais comuns ou profissionais, que estejam em alguma das duas plataformas - cada uma custando um valor diferente. Em março, a empresa revelou quais seriam os preços cobrados para o mercado brasileiro, com o Facebook saindo por R$ 69,90 e o Instagram, por R$ 79,90.

Segundo o anúncio feito por Zuckerberg no canal de transmissão da Meta, o executivo anunciou a chegada do serviço na Índia, Reino Unido e Canadá, com o Brasil sendo o próximo país da lista. Vale ressaltar que a assinatura feita para ter o selo azul nas plataformas é cobrada mensalmente e é preciso contratar uma para cada perfil.

Entre os benefícios oferecidos, estão o selo de conta verificada, acesso ao suporte de contas para os problemas mais comuns - em contato com uma pessoa de verdade -, monitoramento ativo de falsificação de identidade para contas, figurinhas exclusivas nos stories e reels, além de 100 Estrelas por mês para enviar a criadores de conteúdo.

Outro ponto importante da assinatura é que não será possível alterar o nome de usuário, o nome do perfil, a data de nascimento ou a foto no seu perfil, após a contratação do serviço. Para consegui-lo, o usuário passa por uma verificação de identidade e, caso queira mudar suas informações, precisará realizar o procedimento novamente.

Para se qualificar para o Meta Verificado, é preciso ter pelo menos 18 anos e enviar a imagem de um documento com foto para comprovação da identidade.



Apesar do anúncio, Zuckerberg não cravou uma data para o início das assinaturas, por enquanto, só é possível entrar na lista de espera para ter acesso antecipado ao selo. Quem já for verificado na plataforma não perderá o selinho azul, nem precisará pagar para mantê-lo.

Veja também

Mundo Lixo hospitalar perigoso vira brinquedo de crianças em praia poluída na Venezuela