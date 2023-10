A- A+

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Pernambuco tem início na segunda-feira (16) Evento acontece até o dia 20 de outubro e fomenta o debate sobre a ciência e tecnologia no Estado

Chegando à sua 20ª edição, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) em Pernambuco será realizada entre os dias 16 e 20 de outubro. O evento, que é coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado (Secti/PE), conta com uma programação que estimula o desenvolvimento de atividades relacionadas à tecnologia, inovação e ciência.

Na abertura, uma conferência deverá reunir gestoras de equipamentos estaduais relacionados à tecnologia e ciência para debater sobre como as contribuições do conhecimento científico podem auxiliar no desenvolvimento sustentável.

O encontro acontece às 9h30 da segunda-feira (16), na sede da secretaria, na rua Vital de Oliveira, nº 32, Bairro do Recife, e é aberto ao público.

“O evento é considerado um farol de oportunidades que contribuem para evidenciar o papel da ciência e tecnologia na sociedade e a importância para o desenvolvimento sustentável. Nesta edição, nosso principal foco é fortalecer o trabalho de popularização científica a partir de perspectivas lúdicas e inovadoras”, destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro.

Neste ano, o Espaço Ciência também fará parte da SNCT. Entre este sábado (14) e o dia 20 de outubro, os visitantes do museu poderão observar exposições que falam de jogos RPG, Ciência em Casa e Show da Química.

Confira a programação completa:

14/10

Das 14h às 20h - Observação eclipse solar anular, no Observatório da Sé, no Alto da Sé

15h às 17h - Observação eclipse solar anular, no Espaço Ciência, em Olinda

16/10

A partir das 9h30 - Mesa de Abertura 20° SNCT, no auditório da SECTI-PE, no bairro do Recife

16 e 17/10

Das 13h às 17h - Mostra SECTI de Inovação, na Torre Malakoff , no bairro do Recife

13h30 e 14h30 - Oficina Eclipse na Caixa, no Espaço Ciência, em Olinda

17 a 20/10

Das 8h às 12h e das 14h às 16h - Exposição Ciência em Casa, no Espaço Ciência

Das 08h às 12 e das 13h às 17h - Jogo RPG - Crisol do equilíbrio: a jornada dos guardiões da natureza, no Espaço Ciência

Das 9h e 11h e das 14h e 16h - Show da Química, no Espaço Ciência



