Servidores do Diablo IV ficam fora do ar nesta quinta (8); saiba o motivo Falha começou a ser relatada nos servidores do jogo e da Battlenet por volta das 17h15

Usuários utilizaram as redes sociais nesta quinta-feira (8) para apontar que os servidores do Diablo IV se encontram fora do ar. Alguns jogadores, inclusive, chegaram a apontar o desaparecimento do personagem criado e a desconexão repentina.

Anyone else got kicked out of @Diablo 4 and stuck on this screen? pic.twitter.com/L9SUJVzjw5 — Cindyrelly (@Cindyrelly__) June 8, 2023

O meu falta só um pouquinho pic.twitter.com/lRdQU3mVF1 — Felipe Narciso (@Fellipe_Narciso) June 8, 2023

Segundo o portal de detecção de falhas em serviços online Downdetector, a falha começou a ser relatada nos servidores do jogo e da Battlenet, a plataforma da Blizzard, por volta das 17h15. O horário de maiores reclamações por parte dos usuários foi às 17h45.

A Blizzard já está ciente da falha e iniciou a redução dos logins, "para aliviar a pressão nos servidores. Os jogadores verão filas de login estendidas enquanto o trabalho está em andamento".

[#Diablo4] We've reduced login rates in order to alleviate pressure on the servers. Players will see extended login queues while the work is ongoing. — Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS) June 8, 2023

Segundo a empresa, esse é o motivo de jogadores estarem presenciando a desconexão repentina. No entanto, o problema da queda ainda está sendo investigado, assim como suas consequências.

