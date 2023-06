Sete novidades que devem chegar ao iOS 17

A- A+

O novo iOS 17 foi oficialmente anunciado pela Apple durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023, na última segunda-feira (5). Durante o evento, que aconteceu em Cupertino, na Califórnia, nos Estados Unidos, a gigante mostrou algumas das funcionalidades que devem chegar a atualização - quando for lançada, em setembro. Entre os destaques, atualizações para os aplicativos de Telefone, FaceTime e Mensagens, além do NameDrop, recurso que usa a tecnologia no estilo AirDrop para facilitar o compartilhamento de contatos.

Nas linhas a seguir, separamos alguns dos recursos que foram apresentados e devem chegar os modelos de iPhone, em setembro. Clique aqui para conferir se seu celular da Apple vai receber o novo iOS.

Pôster de contato

Pôster de contato é uma das novidades do iOS 17. Foto: Apple/Divulgação

O primeiro recurso apresentado pela Apple para o iOS 17 foi o pôster de contato. Os usuários podem personalizar como aparecem, mudando totalmente a interface das chamadas recebidas, seja com uma foto ou com memoji. Também é possível personalizar ainda mais, mexendo na tipografia e nas cores para as fontes. Segundo a Apple, o recurso Pôster do Contato também estará disponível para apps de ligações de terceiros.

Transcrição de áudios

Nos Estados Unidos, muitas pessoas têm o costume de usar a Caixa Postal do celular quando não podem atender a uma ligação. Pensando nisso, a gigante de Cupertino anunciou uma ferramenta chamada Live Voicemail, que transcreve em tempo real os recados deixados na caixa. Se não puder atender uma ligação, o usuário poderá ler o o recado enquanto está sendo gravado, para não morrer de curiosidade com o ícone na tela, sem saber do que se trata.

A Apple deixa claro que chamadas identificadas como spam pelas operadoras não aparecem como Live Voicemail, sendo imediatamente rejeitadas. Ainda segundo a Maçã, o recurso usa a Neural Engine para fazer a transcrição do Live Voicemail no próprio dispositivo, mantendo o conteúdo apenas para o usuário.

NameDrop

NameDrop permite trocar contatos apenas encostando os iPhone. Foto: Apple/Reprodução

Os usuários de iPhone já estão acostumados a usar o AirDrop para compartilhar fotos e vídeos, talvez por isso, a Apple decidiu dar mais uma camada à tecnologia e apresentou o NameDrop. O recurso permite compartilhar com facilidade informações de contato apenas encontrando um iPhone ao outro ou usando o Apple Watch. Com o mesmo gesto (de encontrar os dispositivos), os usuários também podem compartilhar conteúdo ou iniciar o SharePlay para ouvir música, assistir a um filme ou jogar juntos quando estiverem fisicamente próximos.

Mensagens finalmente com cara de mensageiro

Outro ponto bastante interessante das apresentações da Apple foi a repaginada que o aplicativo de Mensagens do iPhone receberá. A Apple anunciou que o app receberá novos adesivos, emojis e a capacidade de criar Live Stickers - destacando itens presentes em fotos e vídeos. Também será adicionada a capacidade de começar a ver as mensagens em grupo de onde se parou pela última vez, além de outras funcionalidades que deixam o app mais parecido com os mensageiros a que estamos acostumados a usar.

Entre as funções, estão uma busca melhorada, respostas apenas arrastando a mensagem e o recurso Chegou Bem, que notifica um amigo ou familiar automaticamente quando o usuário que iniciou a sessão chega ao destino. Se o usuário não estiver avançando em direção ao destino, informações úteis serão compartilhadas com o contato selecionado, como a localização exata, o nível de bateria e o status do sinal. Todas as informações compartilhadas são criptografadas de ponta a ponta.

Em espera

O iOS 17 também introduz o recurso Em Espera, que transforma o iPhone em uma espécie de calendário de informações quando ele está carregando. Ele pode ser personalizado para mostrar uma variedade de estilos de relógios, fotos ou widgets, incluindo os Conjuntos Inteligentes, que mostram os widgets certos na hora certa. Compatível com Atividades ao Vivo, Siri, chamadas recebidas e notificações maiores, o Em Espera exibe as informações na tela do iPhone mesmo que o usuário esteja distante.

Querido diário

Além de atualizações para recursos que já existem nos seus modelos de celular, a Apple apresentou o Diário, um novo app que ajuda os usuários do iPhone a refletir sobre o dia e praticar a gratidão por meio da escrita, entre outras coisas. Como o nome sugere, ele deve funcionar como um diário - tal qual o caderno físico bastante presente na vida de adolescentes. O bônus é o que o app deve apresentar sugestões personalizadas para inspirar o usuário ao escrever no diário.

As sugestões são escolhidas de modo inteligente, com base nas atividades recentes do usuário, incluindo fotos, pessoas, lugares, treinos e muito mais. As notificações agendadas pretendem ajudar a cultivar o hábito de escrever. Segundo a empresa, nem mesmo a Apple tem acesso aos textos escritos no aplicativo. .

Siri, apenas Siri

Por último, mas não menos importante, com a chegada do iOS 17, os usuários não precisarão mais dizer "E, aí, Siri" para acionar a assistente virtual da Maçã. O iPhone vai identificar como palavra de ativação apenas o nome, Siri, o que deixará as conversas e pedidos mais próximos de uma interação real. Além disso, a Apple garante que ela poderá fazer vários comandos, sem a necessidade de ficar repetindo o nome da assistente ao final de cada pergunta.

O novo iOS 17 deve chegar com o iPhone 15, em setembro, época em que a Apple realiza seu evento oficial de apresentação de dispositivos. A versão beta, no entanto, já foi disponibilizada para desenvolvedores.

