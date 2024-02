A- A+

Silent Hill 2: confira o trailer revelação do remake do clássico jogo de terror Primeiras imagens do game foram apresentadas durante o State of Play da PlayStation

Aguardado por diversos jogadores que são fãs de games de terror, o Silent Hill 2, remake da versão do jogo lançada em 2001, teve seu trailer revelação apresentado aos jogadores recentemente.

As primeiras imagens do game de sobrevivência, que será distribuído pela Konami, foram apresentadas pela PlayStation durante o State of Play.

O enredo recontará a história da busca de James Sunderland por sua falecida esposa, Mary Shepherd-Sunderland. A procura tem início depois que James recebe uma carta da mulher, falecida há três anos.

O cenário do jogo é a clássica cidade de Silent Hill, onde o jogador precisará enfrentar diferentes monstros. Entre eles, o Pyramid Head (Cabeça de Pirâmide), a enfermeira Bubble Head e Manequim.

Disponível para PlayStation 5, o remake deverá ser marcado pela atualização dos gráficos e dos efeitos sonoros característicos do game de terror.

Por enquanto, ainda não há previsão da data exata de lançamento do game. No entanto, de acordo com a PlayStation, ele estará disponível para os jogadores ainda neste ano.

Confira o trailer oficial do Silent Hill 2:

