Silvio Meira é eleito um dos 20 melhores influenciadores de inovação e tecnologia do Brasil Fundador do Porto Digital, Silvio Meira ainda concorre ao prêmio principal

Fundador do Porto Digital e cientista-chefe da TDS Company, Silvio Meira está entre os 20 melhores influenciadores de inovação e tecnologia na iBest 2023.

A premiação é considerada a maior da internet no Brasil e reúne milhões de votantes, reconhecendo as principais iniciativas no mundo digital.

Para selecionar o vencedor, a iBest conta com voto popular e júri especializado.

O prêmio irá divulgar o top 10 em 24 de julho a partir de escolha gerada por algoritmos.

A votação do top 3 será aberta em 16 de outubro e os vencedores serão anunciados em janeiro de 2024.

Conheça os 20 MELHORES DO BRASIL em 2023, os iBest 20+ em Influenciador de Inovação e Tecnologia



Pra quem você está torcendo?



Os Top10 serão anunciados em 24 de julho. O iBest irá, com apoio de seus algoritmos, apontar quem são os dez finalistas entre os 20+. pic.twitter.com/s11CPhxRXu — Prêmio iBest (@PremioiBest) June 5, 2023

