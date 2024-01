Softex PE e Ministério da Ciência e Tecnologia formam 410 alunos em tecnologia da informação

A- A+

Composta por 410 alunos dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, uma nova turma do curso de Formação Acelerada em Programação (FAP) recebeu nesta sexta-feira (26) o certificado de conclusão na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Promovido pelo Centro de Excelência em Tecnologia de Software de Pernambuco (Softex PE) em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o programa de treinamento recebeu um investimento de R$ 8 milhões em suas três fases, possibilitando a formação de jovens do Recife, Caruaru, Vitória de Santo Antão, Petrolina, Gravatá, Goiana, João Pessoa e Natal, por meio de aulas online EAD e presenciais.

Até agora, 640 alunos já concluíram o processo de capacitação nas modalidades de back end e front end.

O curso é composto por seis módulos e conta com 324 horas de aula, sendo 180 no formato EAD (Educação à Distância) e 144 horas de forma presencial. A dinâmica do curso consiste no desenvolvimento de soluções para desafios reais apresentados durante um Projeto Integrador.

Além disso, os alunos que participam da formação também são beneficiados com três meses de residência em empresas do setor. No total, estão disponíveis vagas em mais de 380 instituições parceiras que integram a Softex PE.

Uma das alunas formadas foi a ex-instrutora de autoescola (Categoria B), Rafaela Cristina Cunha, de 35 anos. Moradora do Recife, Rafaela viu no curso uma oportunidade de mudar de carreira.

“Eu estava desmotivada. Com uma carga horária de trabalho estressante, então busquei uma oportunidade que eu possa passar mais tempo com meus filhos. Conclui meu curso e agora vejo novas perspectivas para minha vida”, destaca.

A mesma decisão foi tomada pelo entregador de aplicativos, José Carlos Gonçalves, de 26 anos. “Eu não enxergava perspectiva alguma. Venho de uma família muito pobre e sempre tive que trabalhar bastante para pagar meus estudos e crescer profissionalmente. Hoje, trabalho em algo perigoso, arriscado e eu sonhava em trabalhar num ambiente que me permitisse conhecer pessoas inteligentes”, afirmou.

Cerimônia de formação contou com a presença da ministra Luciana Santos e do presidente do Softex PE, Yves Nogueira | Foto: Softex/Divulgação

Para o presidente do Softex PE, Yves Nogueira, a formação auxiliará no aumento da mão de obra qualificada no país. De acordo com o Google, o país terá um déficit de 530 mil profissionais da área até 2025.

“Isso só reforça a demanda que tem o mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação. Essa construção para formação de mão de obra qualificada é uma construção coletiva das instituições que nos apoiam”, ressaltou Yves Nogueira.

Para a ministra Luciana Santos, o curso reafirma a necessidade da abertura de novas oportunidades para os jovens.

“Hoje, cada cinco jovens entre 15 e 29 anos nem estudam e nem trabalham. Nós precisamos dar perspectiva a essa parcela enorme da população brasileira e que possa ser inserida nesse mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e complexo”, destacou.

O curso é destinado a jovens e adultos que já tenham concluído o Ensino Médio e tenham completado 18 anos até o encerramento do treinamento. Neste semestre, uma nova turma com 500 vagas deverá ser aberta. As inscrições poderão ser realizadas a partir do mês de abril por meio do site da Softex PE, que está disponível neste link.



