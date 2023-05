Sony anuncia console portátil que não poderá ser usado longe do Wi-Fi

A- A+

A Sony revelou que, em breve, os usuários do PlayStation poderão contar com um novo console portátil fabricado pela marca. O anúncio foi feito durante o "PlayStation Showcase", evento on-line realizado nessa quarta-feira (24), e que apresentou também os novos jogos que devem chegar ao videogame. Quem assistiu pode conferir também, além da promessa do portátil, a chegada de novos controles para celulares Android e fones de ouvido interauricular desenvolvidos com a mesma estética do PS5.

Projeto Q

Foto: YouTube/Reprodução

Batizado de Projeto Q, o novo console é um pouco diferente do que os fãs estavam esperando, principalmente, por algumas limitações que não permitem que ele seja assim tão portátil. Sem dar tantos detalhes, durante o vídeo em que mostra o novo videogame, a Sony colocou nas letras miúdas que não é possível utilizá-lo sem que ele esteja conectado a uma rede Wi-Fi - o que não acontece com outros portáteis como o Nintendo Switch e o SteamDeck, da Valve.

“Lançaremos um dispositivo dedicado que permite transmitir qualquer jogo do seu console PS5 usando o Remote Play via Wi-Fi”, disse o chefe do PlayStation, Jim Ryan, durante o vídeo. O produto é confirmado com tela LCD de 8 polegadas de resolução HD (possivelmente 1280x720p) e controle DualSense partido ao meio, mantendo todos os botões e diferenciais da versão tradicional.

O novo dispositivo virá com tela de 8 polegadas de resolução HD e um encaixe muito similar ao controle DualSense, mas com as laterais divididas ao meio. Vale ressaltar que, ao menos nesse primeiro momento, o portátil Q não deve rodar jogos que não estiverem salvos no PS5, ter sua própria biblioteca em nuvem. A Sony também não revelou o preço ou a data de lançamento do aparelho, apenas informou que ele deve chegar ao mercado global ainda este ano.

Outros acessórios

Foto: PlayStation/Divulgação

Para ampliar ainda mais o ecossistema do PlayStation, a fabricante japonesa também aproveitou a transmissão para mostrar um novo controle, batizado de Backbone One. Com botões dispostos da mesma forma como é visto no Switch, o acessório foca nos jogadores que usam o aplicativo do PlayStation em celulares Android e deve se encaixar nos celulares com o sistema operacional.

Por fim, o par de fones de ouvido Bluetooth da marca também foram apresentados, dessa vez com entrada interauricular. Ele deverá ser compatível com todos os produtos PlayStation, assim como PC,e a empresa promete que eles vão oferecer uma experiência que não compromete a latência na hora da jogatina. Assim como o console do Projeto Q, os novos fones de ouvido sem fio devem ser lançados em algum momento deste ano, junto com uma caixinha de carregamento. Nenhum dos três produtos têm previsão de chegar ao Brasil.

