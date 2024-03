Sony divulga lista dos jogos mais baixados na PlayStation Store em fevereiro

A- A+

Responsável por reunir grandes títulos do universo dos games, a Sony Interactive Entertainment divulgou, nesta segunda-feira (11), uma lista com os jogos mais baixados na PlayStation Store durante o mês de fevereiro.

O ranking é composto tanto por jogos de 2023 como por games lançados neste ano. O destaque do início de 2024 ficou por conta do simulador de futebol EA Sports FC 24, título que foi eleito um dos cinco melhores jogos do ano passado.

Em seguida, aparece o Final Fantasy VII Rebirth, remake do tradicional game de RPG de 1997 e que foi lançado apenas no dia 29 de fevereiro, mas, ainda assim, apareceu na lista dos mais baixados do mês.

O top 3 é completado por Helldivers II. O game de tiro, que está disponível para multijogadores, também foi lançado em fevereiro.

Além dos jogos mais baixados para PS5, a Sony também disponibilizou a lista de games gratuitos que fizeram sucesso em fevereiro de 2024. A lista é liderada por Roblox, que registrou uma média de 71,5 milhões de usuários ativos diários em todo o mundo no último ano.

Os games de futebol também se mantêm no topo entre os games gratuitos. De acordo com o ranking liberado pela Sony, eFootball 2024 foi o segundo jogo gratuito mais baixado durante o mês de fevereiro. O top 3 é completado por Fortnite.

Confira o ranking dos jogos mais baixados na PlayStation Store:

EA SPORTS FC 24; Final Fantasy VII Rebirth; HELLDIVERS 2; Mortal Kombat 11; Call of Duty: Modern Warfare III; Grand Theft Auto V; NBA 2K24; It Takes Two; Poppy Playtime: Chapter 1; Suicide Squad: Kill the Justice League.

Veja a lista de games gratuitos mais baixados em fevereiro:

Roblox; eFootball 2024; Fortnite; Call of Duty: Warzone; HAWKED; Fall Guys; Rocket League; Apex Legends; Genshin Impact; The Sims 4.





