Sony divulga os requisitos mínimos para jogar Helldivers 2 no PC; confira os detalhes Game já está disponível na pré-venda na loja oficial e custa R$ 199,50

Com previsão de lançamento para o dia 8 de fevereiro, o Helldivers 2 é aguardado por diversos jogadores. Recentemente, os requisitos mínimos para rodar o game no PC e no PlayStation foram divulgados pela Sony.

Custando R$ 199,50, o jogo já está disponível para pré-venda na loja oficial da PlayStation. Para o console, o game só será compatível com o PlayStation 5. Além disso, será preciso ter uma conta da PlayStation Network.

Para jogar, também será necessário ter acesso à internet e uma assinatura paga do PlayStation Plus para PS5. O jogo também contará com restrição de idade, que será de 18 anos.

No PC, um dos requisitos mínimos para rodar o game será contar com o processador Intel Core i7-4790K ou AMD Ryzen 5 1500X e uma memória de 8GB, além do sistema operacional Windows 10.

O game poderá ser jogado em grupos de até quatro pessoas. Juntas, eles poderão escolher as armas e arsenais personalizados, além de montar estratégias de jogo.

Confira a lista de requisitos mínimos para PC:

L ista foi disponibilizada pela Sony | Foto: Reprodução





