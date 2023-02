Sony lança novo PlayStation VR2 com dezenas de jogos de realidade virtual

A- A+

A Sony deu mais um passo em sua caminhada para a próxima geração de jogos imersivos de realidade virtual e lançou globalmente o novo headset de realidade virtual PlayStation VR2 e o controle PlayStation VR2 Sense. A empresa quer tentar fisgar jogadores entregando mais conforto e realismo na hora da jogatina e incluiu uma lista de jogos que já fazem sucesso na versão tradicional do console, além de outros 100 títulos ainda em desenvolvimento.

“Proporcionar experiências extraordinárias aos jogadores é o que buscamos na PlayStation e hoje estamos entusiasmados em iniciar este novo capítulo nos jogos de realidade virtual com o PlayStation VR2”, disse Jim Ryan, presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment, em nota.

Segundo a empresa, o controle PlayStation VR2 Sense tem uma melhor resposta tátil e gatilhos adaptáveis, que devem permitir que os jogadores sintam e interajam com os jogos de uma forma muito realista. Ele traz uma identificação de toque, que detecta a localização aproximada dos dedos, permitindo que os jogadores façam gestos mais naturais com as mãos durante as partidas.

Por sua vez, o headset traz novos recursos sensoriais que amplificam as sensações das ações do jogador no game. Há um motor embutido com vibrações que adiciona um elemento tátil inteligente, além da presença do áudio 3D, que aproveita o Tempest 3D AudioTech do PS5 para dar vida aos sons ao redor do jogador no PS VR2, amplificando a imersão durante os jogos.

A Sony também revelou que o Rastreamento Ocular, que detecta o movimento dos olhos do jogador, foi aprimorado para que um simples olhar em uma direção específica possa criar uma entrada adicional para o personagem do jogo. Dessa forma, os jogadores poderiam interagir com o conteúdo de forma mais intuitiva.

O PlayStation VR2 oferece uma tela OLED com formato de vídeo 4K HDR (2000 x 2040 por olho), taxas de atualização com quadros suaves de 90 Hz/120 Hz, campo de visão de 110 graus e renderização acelerada. Ele rastreia o jogador de dentro para fora do dispositivo, ou seja, por meio de câmeras integradas no headset de VR.

Ainda segundo a fabricante, os movimentos do jogador e a direção para a qual ele olha são refletidos no jogo, sem a necessidade de uma câmera externa, o headset conta com sensor de movimento: sistema de detecção de movimentos de seis eixos (giroscópio de três eixos, acelerômetro de três eixos) e um sensor de proximidade infravermelho

Para quem reclama do peso dos óculos de realidade virtual, a gigante japonesa entrega um dispositivo mais leve do que a versão anterior. Também há um ventilador integrado para fluxo de ar extra durante o jogo e um botão de ajuste de lente para os usuários terem uma opção adicional para combinar a distância das lentes entre os olhos para otimizar sua visão. O PlayStation VR2 é conectado por um único cabo USB-C ligado diretamente ao PS5, assim, os jogadores podem ingressar imediatamente na experiência de realidade virtual.

Jogos para VR2

O lançamento do novo headset de realidade virtual da Sony veio acompanhado também de jogos para empolgar os consumidores. Na lista, estiveram Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition e Resident Evil Village. Além dos games incluídos na data de lançamento, outros jogos como The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2: Retribution, Creed Rise to Glory: Undisputed Edition, Tetris Effect, Firewall Ultra, entre outros, devem chegar a plataforma em breve.

O PlayStation VR2 está disponível no Brasil e o headset com o controle PlayStation VR2 Sense tem o preço sugerido de R$ 4.499,90.

