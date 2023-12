Sony lista principais lançamentos para PlayStation em 2024; confira as novidades

A- A+

Com a proximidade da chegada do novo ano, os fãs de games também vivem a expectativa pelos lançamentos que serão realizados em 2024. Para animar os jogadores, a Sony trouxe, nesta quinta-feira (28), uma lista com os destaques entre as novidades para PlayStation que estarão disponíveis no próximo ano.

Um dos títulos mais aguardados é o Final Fantasy VII Rebirth, que estará disponível para PS5 a partir de fevereiro de 2024. No jogo, a história de Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII ganha uma continuação com a busca pelo espadachim Sephiroth, que reaparece após ser declarado como morto. Produzido pela Square Enix, o game já está disponível na pré-venda.

Outro destaque é o Tekken 8, que chegará à PlayStation Store no dia 26 de janeiro de 2024. O game dá continuidade à saga da linhagem Mishima e as disputas entre pai e filho. Uma das novidades da saga é a inclusão da nova mecânica heat, permitindo que o jogador cancele ataques e amplie as opções ofensivas.

Em junho do próximo ano, a saga de Destiny também ganhará continuidade com o lançamento de Destiny 2: The Final Shape. No novo desafio, os guardiões precisarão enfrentar A Testemunha, que promete representar o maior confronto de todo o game.

Além dos jogos, a empresa também destaca o lançamento de alguns acessórios que estarão disponíveis no próximo ano. Entre eles, a continuação da coleção Deep Earth, que contará com controladores sem fio DualSense e capas de console PS5 com acabamento metálico na cor prata esterlina e será lançada em janeiro.

Veja outras opções disponíveis:

Em fevereiro, a linha de acessórios do console ganhará, ainda, o fone de ouvido sem fio pulse elite, que promete ter um desempenho de áudio de alto nível para garantir a melhor experiência aos jogadores.

O acessório também é equipado com um microfone retrátil com anulação de ruído aprimorada por IA que é capaz de manter a voz do jogador em foco, anulando ruídos de fundo.

