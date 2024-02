Sora: nova IA generativa de vídeos da OpenAI é lançada nesta quinta-feira (15)

A- A+

Com a promessa de ser capaz de manter a qualidade visual e a aderência às instruções fornecidas pelo usuário, a nova inteligência artificial generativa da OpenAi foi lançada nesta quinta-feira (15). Batizada de Sora, a ferramenta está sendo disponibilizada de forma gradual para um público selecionado pela empresa.

O novo modelo de IA é capaz de gerar vídeos de até um minuto com cenas complexas e vários personagens. A ferramenta consegue obedecer comandos específicos e criar cenas com movimento e até mesmo detalhes de fundo.

De acordo com a OpenAI, a Sora entende não apenas o comando do usuário, mas também como ele se aplica no mundo real. A ferramenta conta com um conhecimento profundo de linguagem, o que possibilita que a instrução seja seguida à risca.

No entanto, alguns pontos fracos da ferramenta recém-lançada foram revelados pela OpenAI. Entre eles, a dificuldade de compreender causa e efeito. Por exemplo, no vídeo gerado pela Sora uma pessoa pode dar uma mordida em um biscoito, mas depois o biscoito pode não ter marca de mordida.

Para garantir a segurança do uso da ferramenta, seu lançamento para o público será realizado após a finalização de medidas que evitem a geração de conteúdo falso, de ódio ou preconceituoso.

Além disso, a inteligência artificial generativa ganhará ferramentas para identificar conteúdo enganoso, como um classificador de detecção que poderá dizer quando um vídeo foi gerado por Sora.

Confira um exemplo de vídeo criado pela IA generativa:

