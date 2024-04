Spotify lança opção de criação de playlist com uso de inteligência artificial; confira os detalhes

A- A+

Anunciada neste domingo (7) pelo Spotify, uma nova opção de criação de playlist com o uso de inteligência artificial começou a ser liberada para usuários premium do aplicativo de música. Por enquanto, a ferramenta está disponível apenas para quem tem a versão beta do aplicativo e reside no Reino Unido ou na Austrália. No entanto, a função deverá ser liberada para outros países nos próximos meses.

De acordo como Spotify, os usuários poderão “transformar qualquer ideia em uma lista de reprodução personalizada”. O objetivo é que eles potencializem as descobertas de novas músicas e a curadoria musical.

Criação acontecerá na versão mobile da plataforma | Fotos: Spotify/Reprodução

Batizada de AI Playlist, a função está disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS dos países selecionados. Com ela, o usuário poderá enviar um comando e aguardar as sugestões do aplicativo.

Os comandos entendidos pela plataforma poderão fazer referência a lugares, animais, atividades, personagens de filmes, cores ou emojis. A playlist criada também leva em consideração as músicas, artistas e gêneros que o aplicativo identifica entre as preferências do usuário.

A criação acontecerá de forma simples por meio da opção “Sua Biblioteca” no aplicativo de músicas. Lá, o Spotify passará a disponibilizar o botão “AI Playlist” quando a ferramenta estiver disponível. Ao acessar a opção, o usuário deverá inserir seu comando e aguardar as sugestões da plataforma. Caso deseje, ele também poderá dar comandos para as opções sugeridas, permitindo assim o refinamento do material.

Confira como acontecerá a criação:

