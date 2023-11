A- A+

Spotify Wrapped já está disponível; confira as principais novidades da retrospectiva 2023 Anualmente, plataforma de streaming apresenta playlist com músicas mais ouvidas durante o ano

Aguardada pelos usuários do aplicativo de música, a retrospectiva 2023 do Spotify foi disponibilizada pela plataforma nesta quarta-feira (29). Divulgado anualmente, o Spotify Wrapped reúne informações personalizadas sobre o uso do streaming musical durante o ano.

Ao acessar a retrospectiva, o usuário poderá consultar informações como as músicas, artistas e podcasts mais ouvidos durante o ano, além de saber quantos minutos passou utilizando o aplicativo e seu gênero favorito.

Retrospectiva foi disponibilizada nesta quarta-feira (29) | Foto: Divulgação/Spotify

Neste ano, uma das novidades do Spotify Wrapped é a apresentação de um match musical com cidades do mundo. Com base nos artistas mais ouvidos, o aplicativo direciona o usuário para o local onde seu gosto musical é considerado popular.

Além disso, o Spotify também disponibilizou mensagens dos artistas para os fãs. Baseados nas músicas e artistas mais ouvidos durante o ano, os vídeos podem ser acessados e compartilhados por meio do aplicativo.

Outra função traz a possibilidade de mesclar playlists com as músicas mais ouvidas em 2023. Para tal, é preciso que o usuário envie um convite, que está disponível para até dez amigos, por meio da plataforma. Em seguida, ela será responsável por gerar uma compilação de músicas personalizada para o grupo. Todas as opções estão disponíveis por meio da aba retrospectiva do Spotify.

