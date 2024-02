Stardew Valley ganhará atualização para PC em março; confira outros detalhes

Completando oito anos de lançamento, o jogo Stardew Valley celebrou, nesta semana, a marca de 30 milhões de cópias vendidas. Para comemorar o sucesso do game, uma atualização será disponibilizada no dia 19 de março.

Inicialmente, a novidade estará disponível apenas para PC. Em seguida, a atualização será liberada de forma gradual para console e mobile. O anúncio foi realizado nesta segunda-feira (26), pelo criador do jogo, Eric Barone, por meio do X (antigo Twitter).

It's the 8th anniversary of Stardew Valley. Thank you for all the support over the years! Today I am announcing the PC Release date for the 1.6 update: --March 19th--. Console & Mobile will follow as soon as possible. pic.twitter.com/dMEFydjSqC