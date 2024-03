A- A+

Stardew Valley: versão 1.6 do jogo já está disponível para download Game atingiu a marca de mais de 30 milhões de cópias baixadas no último mês

Em desenvolvimento desde 2023, o update para a versão 1.6 do Stardew Valley foi liberado nesta terça-feira (19) para os jogadores do game. Assim como prometido pelo criador do jogo, Eric Barone, durante a celebração dos oito anos de lançamento do RPG, a atualização foi liberada apenas para PC nesse primeiro momento.

Após atingir a marca de 30 milhões de cópias baixadas em fevereiro, o game passou a contar com três novos festivais com a atualização. Além disso, os jogadores também poderão aproveitar os novos itens de colheita e diálogos entre NPC’s.

Uma das principais novidades ficou por conta da expansão do modo corporativo. Antes restrito para quatro jogadores, agora ele poderá ser aproveitado por até oito pessoas ao mesmo tempo.

O update também liberou um novo tipo de fazenda e de recompensa para quem concluir as missões. No visual, os jogadores ganharam novos trajes de frio e opções de decoração durante o inverno. Na estação, o cenário passará a escurecer com uma hora de antecedência.

Por fim, a jogabilidade também foi incrementada. Agora, o mapa do game mostrará onde o jogador está em tempo real. Anteriormente, ela apontava apenas a localização em um ponto fixo a cada mudança de posição.

Confira a lista completa de updates do Stardew Valley:

Três novos festivais (um grande e dois menores);

Mais de 100 novas linhas de diálogo;

Conteúdo extra para o todas as áreas de habilidades;

Novos tipos de recompensas de conclusão de missões;

Novos itens e receitas de criação;

Trajes de frio;

Suporte para multiplayer com até oito jogadores;

Novo tipo de fazenda.

Atualmente, o Stardew Valley também está disponível para PS4, Xbox One, Switch e mobile (Android e iOS). Para essas plataformas, ainda não há previsão de atualização para a nova versão do game.







