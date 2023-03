A- A+

Startup brasileira Educbank é finalista do SXSW Innovation Awards 2023 Empresa concorre com outras 49 iniciativas internacionais

A startup brasileira Educbank é uma das 50 finalistas na 24ª edição do prêmio SXSW Innovation Awards 2023, promovido durante o South by Southwest, no Texas (EUA). Concorrendo na categoria de Impacto Social, a fintech ajuda a financiar escolas particulares avaliando seu potencial de impacto social, oferecendo - em caso de aprovação - patrocínios e subsídios para o desenvolvimento da instituição.

Além da brasileira, a premiação conta com finalistas estão distribuídos em 14 categorias diferentes, que vão de "Inteligência Artificial" a "Saúde e Tecnologia Médica" e "Sustentabilidade". Os finalistas foram escolhidos por um júri de juízes da indústria entre as centenas de inscrições recebidas pelo SXSW no outono de 2022. A Educbank concorre na categoria com duas startups estadunidenses e uma inglesa.

"O SXSW Innovation Awards destaca a criatividade, originalidade e paixão da comunidade global que se reúne todo mês de março em Austin", disse Hugh Forrest, co-presidente e diretor de programação. “Os finalistas nas 14 categorias que compõem este programa apontam para um mundo onde a tecnologia é usada de forma mais ponderada, bem como onde os locais de trabalho promovem resultados mais positivos para todos os envolvidos”, disse em comunicado postado no site do evento.

Vencedores

O evento, considerado o mais importante termômetro das áreas de inovação. Antes da cerimônia de premiação os mais de 50 projetos digitais estarão disponíveis para os participantes do SXSW interagirem no Innovation Awards Finalist Showcase no sábado, 11 de março, das 12h às 17h (horário nos EUA). Os vencedores serão anunciados no dia 13 de março. Confira a lista completa dos participantes.

SXSW

O South by Southwest (SXSW), festival de inovação realizado em Austin, no Texas, acontecerá entre os dias 10 e 19 de março. O evento é parada obrigatória para muitos profissionais e empresas em busca de tendências nas áreas de inovação, tecnologia, cinema e música. Este ano, os holofotes seguem principalmente temas como Inteligência Artificial, ChatGPT, mudanças climáticas, descriminalização de drogas psicodélicas e muito mais.

Durante todos os dias de feira são realizados keynotes, workshops, apresentações musicais e encontros com diversas personalidades que surgem parar trocar ideias sobre suas áreas de atuação. O blog de Tecnologia e Games estará nos Estados Unidos acompanhando de perto os principais destaques do festival, considerado um dos maiores eventos de inovação do mundo.

Veja também

Jaboatão dos guararapes Vídeo mostra momento em que nova vítima de incidente com tubarão sai do mar em Piedade