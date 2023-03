Startup brasileira Educbank é premiada no SXSW 2023

A- A+

A fintech brasileira Educbank, que promove o fomento da educação através do apoio financeiro para escolas brasileiras com foco em educação básica, foi uma das startups premiadas na 24ª edição do Innovation Awards, que aconteceu na segunda-feira (13), durante o South by Southwest (SXSW).

A empresa foi a única companhia representante da América Latina e, pela primeira vez na história da premiação, levou o Brasil a ser homenageado com o prêmio People's Choice.

O Educbank estava concorrendo na categoria de Impacto Social, mas acabou ganhando na escolha da audiência que, como o nome sugere, foi realizada por votação dos participantes, interessados em inovação e imprensa que compareceram ao Finalist Showcase do Innovation Awards.

"A cada dia que passa, temos visto crescer o número de projetos inovadores na América Latina. Por isso, premiações e reconhecimentos como este do SXSW Innovation Awards, são fundamentais para estimular o surgimento de novas iniciativas e chancelar aquelas que são comprovadamente compromissadas com a inovação. O fato de sermos premiados é reflexo de que a inovação baseada em produtos financeiros para a educação básica tem uma relevância expressiva", disse o Danilo Costa, fundador do Educbank, após a cerimônia.

*O SXSW é considerado o maior evento de inovação e tecnologia do mundo, e o blog de Tecnologia e Games está fazendo a cobertura diretamente de Austin, no Texas, a convite do Itaú.

Veja também

atos antidemocráticos AGU pede condenação de mais 42 pessoas por atos golpistas