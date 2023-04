A- A+

Startup pernambucana ioTree é selecionada para participar do Web Summit Brasil O evento, um dos maiores de tecnologia e inovação do mundo, acontece entre 1º e 4 de maio, no RJ

Quem andou pela Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, com certeza já esbarrou em alguma das ioTrees. O equipamento, que simula uma árvore, serve como uma torre de recarga para celulares e outros dispositivos móveis, além de permitir o acesso à conexão de internet e ter acesso a informações sobre temperatura, volume de chuva, entre outros dados.

Sua criadora, uma startup homônima, sediada no Porto Digital, está entre as selecionadas para o programa de startups ALPHA do Web Summit Rio.

O evento, um dos maiores de tecnologia e inovação do mundo, acontece entre 1º e 4 de maio e reunirá os principais profissionais e empresas do segmento, na cidade do Rio de Janeiro.

No Recife, além da Praça do Arsenal, "plantada" em 2019, é possível encontrar a árvore também em Espaços 4.0 da Rede Estadual de Ensino. Um dos diferenciais do dispositivo é que ele funciona totalmente ativado por energia solar e sua estrutura possui materiais reciclados.

Com a ida para a cidade maravilhosa, também serão instaladas novas árvores em municípios do Rio de Janeiro, consolidando o projeto de expansão da startup pernambucana. A ioTree mira em ajudar os municípios a atingirem os cinco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, por meio dos seus recursos sustentáveis e funções de impacto social.

Por aqui, a startup tem o apoio do E.I.T.A! Recife, da Emprel Recife; do Porto Digital; além de ser acelerada pelo Hangar - Fundação Parque Tecnológico de Itaipu; pelo SEBRAE-PE; pelo InovAtiva Brasil; e pela Neo Ventures.

