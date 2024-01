A- A+

State of Play acontece nesta quarta-feira (31); saiba como acompanhar o evento PlayStation deverá revelar os grandes lançamentos do ano para PS5 e PS VR2

Aguardada pelos fãs da plataforma, a nova edição do State of Play da PlayStation acontecerá nesta quarta-feira (31). O evento é responsável por apresentar aos jogadores os principais destaques do ano para PlayStation.

Segundo a desenvolvedora de jogos, a nova edição contará com a apresentação das “últimas novidades, anúncios e novos trailers de jogos e produtos que pertencem ao universo PlayStation”.

Até o momento, a PlayStation não detalhou quantos jogos deverão ser apresentados. No entanto, o anúncio oficial do evento trouxe a informação de que dois - Stellar Blade e Rise of the Ronin - terão seu conteúdo analisado de forma estendida durante o State of Play.

Além disso, o evento, que terá 40 minutos de duração, também marcará o anúncio de outros games que serão lançados para PS VR2 em 2024.

Os jogadores poderão acompanhar as novidades do State of Play ao vivo a partir das 19h desta quarta-feira (31). O evento será transmitido por meio do canal oficial da PlayStation no YouTube, que está disponível neste link, Twitch e TikTok.



Acompanhe o evento ao vivo:

