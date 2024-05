A- A+

State of Play acontece nesta quinta-feira (30); saiba por onde acompanhar o evento da Sony Transmissão do evento será iniciada às 19h e estará disponível online

Aguardado por jogadores de todos os países, o State of Play acontecerá nesta quinta-feira (30). O evento da Sony é realizado de forma periódica para apresentar as novidades da temporada para PlayStation 5 e PS VR2.

Durante a última edição, realizada em janeiro deste ano, a empresa apresentou mais de 15 novos títulos que seriam lançados nos meses seguintes, incluindo destaques como Stellar Blade e Rise of the Ronin.

Para a nova edição do evento, novos 14 títulos serão apresentados para os jogadores. A informação foi confirmada pelo Diretor Sênior da Sony, Sid Shuman. Segundo Shuman, o evento terá uma duração de 30 minutos e irá revelar prévias dos principais jogos da PlayStation Studios que serão lançados ainda neste ano.

Os games que serão detalhados, no entanto, ainda não foram revelados oficialmente para o público. A expectativa é de que sejam apresentadas mais informações sobre o remake de Silent Hill 2 e de que o anúncio do novo game do Astro, mascote da PlayStation, seja realizado.

O evento será transmitido oficialmente por meio das contas oficiais da PlayStation no YouTube, Twitch e TikTok a partir das 19h.

Acompanhe o State of Play ao vivo:

