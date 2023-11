A- A+

Steam Deck OLED é apresentado pela Valve; confira as principais mudanças do console Equipamento agora tem uma tela maior e bateria mais duradoura

Com os componentes reformulados, a nova versão do Steam Deck foi lançada nesta quinta-feira (9), pela Valve. O console portátil, que também funciona como um PC, estará disponível para os jogadores a partir do dia 16 de novembro.

Equipado com uma tela OLED de 7,4 polegadas, o console será vendido por US$ 549, o equivalente a R$ 2.700, sem contar os impostos. De acordo com a Valve, a tela de OLED HDR do Steam Deck foi projetada do zero para jogos, oferecendo um melhor contraste e clareza, além de uma imagem maior.

Outra mudança é com relação a taxa de atualização, que sairá de 60 Hz para 90 Hz. Para aumentar a latência e a precisão, a taxa de polling da tela foi ajustada para 180 Hz.

Já a bateria teve a capacidade aumentada de 40 Wh para 50 Wh. Além disso, o console ganhou um aprimoramento para garantir que a bateria seja carregada com maior rapidez.

De acordo com a Valve, será possível sair de 20% a 80% de carga em 45 minutos. Outra mudança é no comprimento do cabo da fonte de alimentação, que saiu de 1,5 m para 2,5 m.

Velve promete maior ergonomia com novo modelo; USB-C facilitará conexão com outros aparelhos

Os componentes internos também foram reformulados para aumentar a velocidade dos downloads. Agora, o Steam Deck OLED será equipado com o Wi-Fi 6E, que permite que os jogos sejam baixados até três vezes mais rápido e as partidas jogadas com mais estabilidade.

Para possibilitar o uso de vários consoles, uma antena dedicada para conexões bluetooth foi adicionada ao Steam Deck OLED. Já a porta USB-C permite a conexão a equipamentos de TV ou monitor, permitindo que o console portátil receba e envie sinais de vídeo ou áudio.

