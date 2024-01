Steam libera descontos nos jogos de Sonic; veja os títulos disponíveis 

A- A+

Responsável por reunir grandes títulos de games, a Steam lançou, nesta semana, uma promoção para todos os jogos de Sonic presentes na loja virtual. Com descontos que vão até 60%, é possível adquirir alguns títulos do ouriço azul por R$ 36,40.

Além disso, alguns pacotes de expansão ou visuais estão disponíveis para serem baixados de forma gratuita pelos jogadores.

O destaque da promoção é o Sonic Superstars. Lançado pela SEGA em outubro de 2023, o game traz uma releitura inédita do jogo em 2D. Nele, é possível jogar com os personagens Sonic, Tails, Knuckles e Amy.

Vendido originalmente por R$ 289, o game pode ser comprado com 50% de desconto e está disponível por R$ 144,50. Já a versão deluxe, que custava R$ 339 pode ser comprada por R$ 169,50.

Quem adquirir o jogo também poderá contar com expansões gratuitas. Até o final de fevereiro, estarão disponíveis as seguintes opções de graça: Traje de Papai Noel do Sonic e LEGO Sonic Skin.

Já as extensões Modern Amy Costume e LEGO Fun Pack estão disponíveis com desconto, custando R$ 7 e R$ 18, respectivamente.

Além do Superstars, o Sonic Origin Plus e o Frontiere são outros jogos que estão liberados com desconto na Steam, com custo de R$ 36,40 e R$ 115,60, respectivamente. A promoção pode ser aproveitada na página oficial da Steam, que está disponível neste link.

Veja também

CARNAVAL A Arena de Pernambuco abrirá suas portas para um Tour Carnavalesco no próximo domingo (04)