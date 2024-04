A- A+

Stellar Blade: novo game da Sony já está disponível para PS5; confira os detalhes Game de ação com foco em narrativa era um dos mais aguardados do ano para PlayStation

Destaque entre os lançamentos do ano para PlayStation 5, o jogo Stellar Blade foi liberado nesta sexta-feira (26) para os jogadores. Custando R$ 349,90 na versão com o jogo base, o Stellar Blade traz uma aventura de ação com foco em narrativa.

A história acontece em um momento que o planeta Terra foi devastado e sobreviventes da raça humana fugiram para uma colônia no espaço sideral. Após deixar o local, a personagem principal, Eve, recebe a missão de reconquistar o planeta.

Para melhorar a experiência para o jogador, o Stellar Blade pode ser jogado em 4K. O game também conta com resposta tátil, função responsável pela ativação das vibrações responsivas do controle sem fio DualSense do PS5.

Além da versão base, o Stellar Blade também está disponível no formato digital deluxe. Disponível por R$ 399,50, a versão conta com bônus de traje de observação estelar, óculos e brincos para Eve, além de 5 mil de ouro na moeda de jogo e outros benefícios.

O jogo pode ser comprado por meio da PlayStation Store que está disponível neste link. Na plataforma também é possível aproveitar a versão demo do jogo que está liberada gratuitamente para os gamers.

Confira o trailer de lançamento do jogo:

