A- A+

Suicide Squad: Kill the Justice League é liberado para os jogadores nesta terça-feira (30) Narrativa do game tem início cinco anos após os eventos de Batman: Arkham Knight

Com o lançamento global marcado para esta sexta-feira, 2 de fevereiro, o Suicide Squad: Kill the Justice League foi disponibilizado de forma antecipada nesta terça-feira (30), pela Warner Bros. Games e DC. O jogo já pode ser aproveitado por quem realizou a compra da edição deluxe do novo action-shooter, com custo de R$ 399.

Desenvolvido pela Rocksteady Studios, o game é ambientado no Universo DC e pode ser jogado por até quatro pessoas no mundo aberto de Metrópolis. A narrativa tem início cinco anos após os eventos de Batman: Arkham Knight e é focada nos supervilões da história.

Durante o jogo, é possível assumir os papéis de Arlequina, Pistoleiro, Capitão Bumerangue e Tubarão Rei. No game, cada membro do esquadrão contará com um conjunto de movimentos únicos e característicos do personagem.

Além disso, o sistema de progressão permitirá que os equipamentos obtidos possam ser aprimorados e adaptados, garantindo uma maior personalização da narrativa do Suicide Squad.

Com o desenrolar da história, os vilões precisarão enfrentar heróis clássicos, como Superman, Batman, Lanterna Verde e Flash. Para o confronto, eles recebem o reforço do esquadrão de apoio, composto por nomes como Pinguim, Hera Venenosa, Homem dos Brinquedos, Rick Flag e Lex Luthor.

O jogo está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam). Além do acesso antecipado, a deluxe edition também inclui outros itens bônus, a exemplo de quatro trajes clássicos, quatro trajes da Liga da Justiça, três armas Máscara Negra, quatro bonecos de armas Squad Golds, quatro amostras de cores do No Shade Outfit e um token para um passe de batalha pós-lançamento, apenas para itens cosméticos.

Já a standard edition segue disponível agora para pré-venda, com custo de R$ 279. Os jogadores que realizarem a compra receberão quatro trajes de vilão.

Durante os próximos meses, o jogo contará com a liberação de conteúdos extras por meio de temporadas. A primeira terá início em março deste ano, com destaque para a chegada do Coringa no game, além de outros conteúdos adicionais.

Confira o trailer do game:

Veja também

Futebol Por escalação irregular contra o Santa Cruz, Maguary pode ser punido no Estadual