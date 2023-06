Summer Games Fest: confira os destaques da transmissão desta quinta (8)

A- A+

O Summer Games Fest de 2023 contou com diversos anúncios ao longo de mais de uma hora de duração. A transmissão realizada no YouTube Theater contou com mais de 240 mil espectadores na Twitch e mais de 390 mil no YouTube. Confira os destaques da transmissão:

Prince of Persia: The Lost Crown (18 de janeiro de 2024)

Após polêmicas de cancelamento, o reboot da franquia de Prince of Persia parecia ter um futuro incerto. No entanto o Summer Games Fest provou que não. O game perdeu o estilo de terceira pessoa para se tornar um plataforma com novos aspectos gráficos. A data para o novo título já está marcada: 18 de janeiro de 2024.

Mortal Kombat 1 (19 de setembro de 2023)

Anunciado oficialmente em maio com um pequeno teaser, um outro reboot foi informado na transmissão: o remake do Mortal Kombat 1 ganhou um trailer estendido durante a live.

Lies of P (19 de setembro de 2023)

O Soulslike do Pinóquio ganhou um novo trailer, desta vez o oficial com a respectiva data de lançamento: 19 de setembro de 2023. Além do novo trailer, mais detalhes sobre os inimigos a serem enfrentados e a ambientação em que a lenda do boneco que virou um menino será feita.

Além da data confirmada, uma demo do jogo foi anunciada durante a live e já está disponível em todas as plataformas que o game está previsto para lançar.

Alan Wake II (17 de outubro de 2023)

A sequência do terror de 2010, que contou a história do escritor de bestsellers de horror psicológico, tentando descobrir os misterios por trás do desaparecimento de sua esposa, ganhou mais um trailer durante o Summer Games Fest. Uma gameplay curta de cerca de 3 minutos foi apresentada, acompanhando outra personagem ainda desconhecida.

Marvel's Spider-man 2 (20 de outubro de 2023)

Já anunciado durante a PlayStation Showcase, com direito à gameplay de 10 minutos, a sequência do Homem-Aranha (2018), Marvel's Spider-Man 2, teve a sua data de lançamento divulgada durante a Summer Games Fest: 20 de outubro de 2023.

Nova temporada de Fortnite com Optimus Prime (9 de junho)

Apesar de não ter sido o lançamento de um jogo novo, vale o destaque para a nova parceria do Fortnite.

Dead by Daylight: Nicolas Cage (25 de julho)

Por falar em lançamento de parcerias, a nova DLC do jogo de survival horror da Behaviour, Dead by Daylight, feito em parceria com o ator Nicolas Cage, teve uma data de lançamento durante o evento: dia 25 de julho. Porém as habilidades peculiares do novo sobrevivente ainda não foram reveladas.

Final Fantasy II Rebirth (2024)

Um dos últimos anúncio do evento, a parte dois do remake de Final Fantasy 7, chamado Final Fantasy II Rebirth, ganhou um novo trailer. Infelizmente, a data de anúncio exata não veio em conjunto. Mas o game está previsto para 2024.

