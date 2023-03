SXSW 2023: festival é termômetro para tendências nas áreas de inovação, tecnologia, cinema e música

A- A+

O South by Southwest (SXSW), festival de inovação realizado em Austin, no Texas, está prestes a ter uma nova edição. O evento - marcado para acontecer entre os dias 10 e 19 de março - é parada obrigatória para muitos profissionais e empresas em busca de tendências nas áreas de inovação, tecnologia, cinema e música. Este ano, os holofotes seguem principalmente temas como Inteligência Artificial, ChatGPT, mudanças climáticas, representatividade no universo gamer e muito mais.

Durante todos os dias de feira, são realizados keynotes, workshops, apresentações musicais e encontros com diversas personalidades que surgem parar trocar ideias sobre suas áreas de atuação. O blog de Tecnologia e Games estará nos Estados Unidos, acompanhando de perto os principais destaques do festival, considerado um dos maiores eventos de inovação do mundo.

"O SXSW é conhecido por ser, principalmente, um dos principais eventos de vanguardismo sobre cultura, futuro, tecnologia e sociedade como um todo. Ele termina sendo, hoje, um dos eventos mais relevantes que se perpetua no Ocidente quando a gente fala desses temas”, explica o consultor de Inovação Victor Hugo Soares.

Presenças ilustres marcam palestras e workshops

José Andrés, Priyanka Chopra Jonas, Tilda Swinton. Foto: SWSX/Divulgação

Em anos anteriores, o festival contou com a presença de nomes como Mark Zuckenberg, Elon Musk, Barack Obama, Dolly Paltron e Lady Gaga. Este ano, estarão entre os palestrantes nomes como o cofundador da Twitch, Kyle Vogt, o presidente e CEO do PayPal, Dan Schulman, a CEO da IBM Ginni Rometty, as atrizes Kristen Bell e Tilda Swinton, e muitos outros.

Para esta edição, Soares cita, entre as figuras ilustres que estarão no local, a presença de Amy Lynn, uma futurista americana, autora, fundadora e CEO do Future Today Institute. Lynn é conhecida por lançar um relatório de estudos de futuro, mapeando tendências além do lugar especulativo, gerando dados concretos que podem ocupar diversos cenários à medida em que as tecnologias vão sendo aprimoradas.

"O SXSW termina sendo um termômetro para aquilo que serão as principais pautas capturadas pela mídia que cobre esses temas. Até mais na área de tecnologia do que nas outras. É muito comum você enxergar ali como uma microbolha que vai reverberar o que foi discutido ao longo do ano", comenta o consultor.

O que esperar do SXSW para tecnologia

SXSW. Foto: Tico Mendoza e Merrick Ales/SXSW

Ao todo, são mais de 30 temas tratados durante o South by Southwest. Na parte de Tecnologia, espera-se que assuntos que vêm dominando as discussões sobre o futuro também aparecem por lá, como o crescimento de bots que simulam conversas como ChatGPT, avanços em Realidade Aumentada, dispositivos de realidade virtual, metaverso, representatividade no universo gamer e esports.

“Se a gente parar para olhar o que devemos esperar em 2023, é meio inevitável pensar que a grande pauta do ano, de maneira direta ou indireta, vai ser Inteligência Artificial (IA). LLMs (Large language Models), que são essas linguagens gerais de IA, e como que o uso desas inteligências artificiais generativas vão estar de alguma maneira ocupando o nosso dia a dia”, finaliza Victor Hugo.

